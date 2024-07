Ce se întâmplă în viața Adrianei Bahmuțeanu după ce a anunțat că divorțează de George Restivan: „O nouă etapă”

Acum 2 ani, Adriana Bahmuțeanu și-a deschis inima în fața publicului și a dezvăluit unul dintre cele mai mari visuri ale sale: acela de a deveni psiholog.

„În pandemie am făcut practică, pentru că la una din formări asta era de preferat să facem practică, și am ajutat ca urgență oameni cu anxietate, atac de panică, din cauza pandemiei. A fost un test și pentru noi. Eu zic că am ajutat oameni, și chiar oameni din afară, mai ales femei.(…) Nu am drept de liberă practica în România, ca și psiholog, dar urmează. E un vis împlinit. Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie.

Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate. La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic. Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu”, a mărturisit la acea vreme Adriana Bahmuțeanu.

