Ce se întâmplă între Răzvan şi Irina Fodor, după plecarea prezentatoarei la America Express: „Crezi că mami vrea alt tătic? Unul blond cu ochi albaștri?”

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se iubesc de mulţi ani, iar împreună au o minunăţie de fetiţă. Cu câteva zile în urmă, soţia actorului a fost nevoită să plece din ţară la filmările pentru emisiunea America Express. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, însă vedeta de la Antena 1 a reuşit să îşi ia fanii prin surprindere cu ultimele sale declaraţii. Iată ce dialog a avut acesta cu fiica sa.



În această perioadă, Răzvan Fodor încearcă să o facă pe fiica lui să nu îi simtă lipsa mamei. Din acest motiv, cei doi îşi petrec mai tot timpul împreună şi se distrează de minune. Dovadă stau câteva filmuleţe pe care actorul le-a urcat recent pe pagina sa de Instagram.

Mai exact, acesta s-a filmat alături de fetiţă, în timp ce mergeau la concertul lui Smiley care a avut loc seara trecută. Actorul şi Diana au avut o conversație care i-a luat prin surprindere pe fani.

Vedeta de televiziune și-a întrebat fiica dacă crede că mama sa ar vrea să îl înlocuiască cu un alt bărbat, unul cu păr blond și ochi albaştri. Micuţa nu a stat deloc pe gânduri şi i-a dat un răspuns care i-a amuzat pe internauţi.

Răzvan Fodor: Te distrezi cu tăticul, e ok tăticul?

Fiica lui: E ok tăticul!

Răzvan Fodor: Îți faci treaba cu el?

Fiica lui: Da!

Răzvan Fodor: Vrei altul?

Fiica lui: Nu!

Răzvan Fodor: Crezi că mami vrea alt tătic? Unul blond cu ochi albaștri?

Fiica lui: Aoleu, ce e cu oamenii blonzi cu ochi albaștri? Nu!

Irina Fodor și Răzvan au avut o primă întâlnire mai atipică

Răzvan Fodor a povestit, într-o postare pe care a făcut-o pe blogul său, despre prima lor întâlnire și cum a reușit Irina să-l cucerească. El a invitat-o la botezul unui prieten și acolo i-a făcut o farsă, iar după gluma proastă pe care i-a făcut-o s-a îndrăgostit de ea pe viață.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mână, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). Uitați-vă numai ce față luminoasă are în imagine. A râs cu hohote. Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, povestea Răzvan Fodor.

