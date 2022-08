Ce se va întâmpla cu trupul lui Anne Heche. Celebra actriță a fost deconectată de la aparatele care o țineau în viață

Anne Heche a fost deconectată de la aparate în urmă cu două zile. Actrița a murit la vârsta de 53 de ani, iar rudele au misiunea de a-i îndeplini ultima dorința. Organele sale urmează să fie donate către persoanele care au nevoie.

Reprezentantul legal al regretatei actrițe a dezvăluit presei ce se va întâmpla cu trupul lui Anne Heche. Organele sale au început să fie donate, după ce s-a găsit un pacient compatibil. Vedeta era declarată legal ca fiind decedată, după accidentul de mașină, dar inima sa a continuat să bată, cu ajutorul aparatelor care o țineau în viață.

„Astăzi am pierdut o lumină strălucitoare, un suflet bun și cel mai vesel, o mamă iubitoare și o prietenă loială. Anne ne va lipsi profund, dar trăiește prin fiii ei frumoși, prin corpul ei de muncă emblematic și prin susținerea ei pasionată. Curajul ei de a rămâne mereu în adevărul ei, de a-și răspândi mesajul de dragoste și acceptare, va continua să aibă un impact de durată”, se arată într-un comunicat de presă. (CITEȘTE ȘI: Anne Heche a fost deconectată de la aparate. Actrița se afla în moarte cerebrală de 7 zile)

Cum a murit, de fapt, Anne Heche. Accidentul tragic care i-a cauzat decesul actriței

Actrița își conducea Mini Cooper-ul pe o stradă suburbană din Los Angeles și s-a izbit în garajul unui bloc de apartamente. Anne Heche a fost „grav arsă” și, în timp ce trecătorii au încercat să o ajute să iasă din vehicul, ea s-ar fi dat înapoi și a condus, izbindu-se într-o altă casă și făcând mașina să fie „prinsă” de flăcări.

Actrița este cunoscută mai ales pentru rolurile din filme din anii 1990 precum Volcano , remake-ul lui Gus Van Sant pentru Psycho, Donnie Brasco și Six Days, Seven Nights. Cariera lui Anne Heche a început în telenovela de zi Another World, pentru care a câștigat un premiu Daytime Emmy în 1991. (CITEȘTE ȘI: Anne Heche, în moarte cerebrală după accidentul cumplit de mașină în care a fost implicată)