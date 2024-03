Ce şi-a spus Simona Halep, după ce s-a văzut din nou pe teren, după aproape doi ani: „Hai, că nu-s aşa…”

După o pauză de aproximativ 2 ani, Simona Halep (32 de ani) a debutat în primul meci din circuitul WTA Miami 2024. Fostul lider mondial a pierdut în fața jucătoarei din Spania – Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3. Ce și-a spus românca după ce s-a văzut din nou jucând pe terenul de tenis.

Simona Halep și-a făcut revenirea pe terenul de tenis în turneul WTA 1000 de la Miami. În primul tur, fostul lider mondial a debutat în forță, însă doar în primul set. Meciul s-a terminat cu victoria jucătoarei din Spania, Paula Badosa, scor 1-6, 6-4, 6-3. Cu ocazia turneului WTA Miami, sportiva româncă va primi un cec în valoare de 23.250 de dolari și 10 puncte în clasamentul mondial.

Ce spune Simona Halep despre revenirea pe terenul de tenis

Simona Halep a vorbit despre evoluția sa în meciul cu Paula Badosa, dar și despre cât de greu i-a fost să revină pe terenul de tenis. Fostul lider mondial a recunoscut faptul că se aștepta ca meciul să fie unul dificil, însă se declară mulțumită de evoluția de pe teren, dar și de forma sa fizică – mai ales după ce a reușit să câștige primul set cu 6-1. Fostul lider mondial a părăsit terenul de tenis zâmbind și cu fruntea sus.

Nu este prima dată când cele două jucătoare se întâlnesc într-un meci pe terenul de tenis. În anul 2022, la Wimbledon, Simona Halep a învins-o pe Paula Badosa – scor: 6-1, 6-2, dar și la Madrid, tot în anul 2022 – scor 6-3, 6-1.

”Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută. A fost familia, dar au fost şi prieteni apropiaţi alături de mine.

După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine. Am spus mereu că deşi te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun. Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi”, a spus Simona Halep.