Ce soție frumoasă are Dan Capatos. Cu ce se ocupă Monica

Dan Capatos este unul dintre cunoscuți prezentatori de televiziune, însă cu viața personală este destul de discret. Puțini știu cum arată soția lui, Monica, cea care îi este alături de 15 ani, și care i-a dăruit și un băiețel, pe nume Andrei. Soția prezentatorului preferă să nu se expună în lumina reflectoarelor, decât foarte rar, la unele evenimente.

Monica și Dan Capatos au în comun și aceeași meserie, ambii fiind jurnaliști. Când s-au cunoscut, ambii erau într-o relație, ea chiar trebuia să se căsătorească peste trei luni, însă a anulat nunta, după ce l-a cunoscut pe vedeta Antenei. „Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitaţiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât. A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată.

Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri.

Vorbind despre mariajul lor, omul de televiziune mai declară: ”Căsnicia noastră este foarte ok, marele nostru avantaj este ca nu suntem geloși. Nu ne sunăm, nu ne controlăm, avem încredere unul în celălalt”.

Dan Capatos, surprins de un mesaj pe care l-a primit în timp ce era în direct la TV

Dan Capatos a primit în cadrul ediției trecute de la “Xtra Night Show” un mesaj din partea unei fane, care prin rândurile pe care i le-a scris, ea a reușit să-l emoționeze pe îndrăgitul moderator. Femeia i-a dezvăluiy că se uită la emisiunile prezentate de el de când avea vârsta majoratului…. și, în ciuda faptului că a fost sfătuită să facă ceva mai educativ, ea a continuat tradiția. În prezent, are 28 de ani și i-a mărturisit lui Dan Capatos că în acele clipe când se uită la show-urile sale, are impresia că se întâlnește cu prieteni de-ai ei mai vechi. Tânăra i-a promis prezentatorului că o să-i mai trimită un mesaj peste 10 ani.

“Am 28 de ani şi mă uit la voi de când aveam 18 ani. Mi-a spus cineva să nu mă mai uit la Captos, ci să mă uit la ceva educativ. Mi-am dat seama că atunci când mă uit la emisiune am senzaţia că mă întâlnesc cu prietenii mei vechi. Mulţumesc pentru toate prostiile care m-au făcut să râd în toţi ani aceştia. Vă mai scriu un mesaj peste alţi 10 ani”, a scris fana care l-a surprins plăcut pe carismaticul prezentator.

Recent, tânăra a devenit mămică și… i-a trimis lui Dan Capatos o poză cu bebelușul ei. “Când se uita ea la emisiune, copilul nu era. Mi s-a părut emoţionant mesajul şi cred că i-a făcut păcere că i-am citit mesajul la TV”, a comentat Dan Capatos.