Ce spune cameramanul Luciei Goracci despre incidentul cu Diana Șoșoacă

Site-ul La Stampa scrie că jurnalista Lucia Goracci și echipa sa de filmare au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccin Diana Șoșoacă. După ce jurnalista a întrebat-o despre modul în care a fost gestionată pandemia în România și condițiile din spitale, Diana Șoșoacă a blocat echipa în biroul ei și a sunat la poliție.

Goracci a fost chestionată și percheziționată de polițiști iar echipa a putut pleca de-abia după 8 ore, mulțumită intervenției ambasadei Italiei, conform La Stampa.

Stojicic Miodrag, cameramanul Luciei Goracci, a făcut declarații despre scandalul cu Diana Șoșoacă și cu soțul ei, Silvestru Șoșoacă. El a explicat când au degenerat lucrurile.

“Totul a fost bine, când unul dintre bărbaţii care se aflau în birou a adus un sac negru, mare, doamna Șoșoacă devenind agresivă, spunând că în acel sac se bagă oamenii morţi dezbrăcaţi. Doamna Șoșoacă i-a răspuns că dacă nu vă convine, puteţi să plecaţi. Ulterior, toate persoanele, în afară de mine, s-au înghesuit cu toţii în hol, formând o ambuscadă”, a povestit camaramanul.

După ce toată lumea a ieșit pe hol, Diana Șoșoacă a încuiat ușa cabinetului și le-a cerut jurnalițtilor să se legitimeze. După aceea, ea a sunat la 112 și a spus că mai multe persoane au intrat peste ea, în cabinetul său de avocatură.

„Ea filma, în acest timp, după ce s-a schimbat radical şi a încuiat uşa cu cheia, întrebându-ne cine suntem şi cerând să ne legitimăm.

Ea a sunat la poliţie şi a comunicat că anumite persoane au intrat peste ea fără voia ei, filmând-o fără voia ei. Doamna Șosoacă a început să ţipe la mine, spunându-mi că nu sunt jurnalist şi să arăt documentele în acest sens”, a mai spus Stojicic Miodrag, conform

Jurnalista Lucia Gorraci: “Soțul senatoarei m-a mușcat”

“Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece.

În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a spus Lucia Gorraci, potrivit Antena 3.

Jurnalista mai susține că soțul Dianei Șoșoacă i-a smuls masca de pe față și a lovit-o în braț. “M-a și mușcat de mână”, a mai precizat Lucia Gorraci.

