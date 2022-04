Ce spune Claudia Pătrășcanu despre scandalul în care a fost implicat recent Gabi Bădălău: „Nu pică bine”

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre scandalul în care a fost implicat recent Gabi Bădălău. Fosta parteneră a afaceristului este de părere că informaţiile apărute în spaţiul public nu îi fac cinste tatălui copiilor săi.

Claudia Pătrășcanu a mărturisit că ţine foarte multe la educaţia celor doi copii pe care îi are împreună cu Gabi Bădălău, iar comportamentul pe care acesta l-a avut, nu este deloc potrivit.

Vă reamintim faptul că, în urmă cu câteva zile, Florin Salam a organizat o petrecere alături de Gabi Bădălău, iar la eveniment au participat mai multe domnișoare în compania cărora cei doi ar fi petrecut mai multe ore.

Bianca Drăguşanu ar fi fost cea care le-a stricat petrecerea, ba mai mult din informaţiile apărute, blondina i-ar fi bătut pe cei aflați la petrecere.

„Gabi era văzut un om căsătorit la casa lui cu o soție așa cum trebuie. În calitate de mamă a copiilor, ce pot să spun… Mă gândesc foarte mult la copiii noștri, țin foarte mult la educația și creșterea lor. Nu pică bine. Este viața lui, face ce vrea cu ea.

Dacă am avut discuții și am încercat să-i explic că mă intersează viața copiilor. Nu mai vreau să vorbesc despre el, are și el o vârstă și știe foarte bine ce are de făcut. Este viața lui!”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre mutarea în Bucureşti

Gabi Bădălău i-ar fi cerut Claudia Pătrășcanu să se mute în București pentru a fi mai aproape de copii. Vedeta nu se lasă ușor și a declarat că nu se va muta decât în Constanța deoarece acolo se simt acasă atât ea, cât și copiii săi.

„Mă voi muta unde voi simți că e casa mea, liniștea mea și a copiilor mei, acolo unde e bucurie și frumos. Eventual într-o casă și mai spațioasă, dar tot în Constanța. Suntem fericiți aici în Constanța, ne-am creat un univers liniștit, educația copiilor este primordială pentru mine, și pentru noi, casa noastră înseamnă Constanța. Nimeni nu ne mai poate deranja universul creat. Doar Dumnezeu o poate face! Atât!”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

