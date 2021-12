Ce spune Denisa Nechifor despre relaţia cu fiica sa: „Nu îi dau foarte multă libertate pentru că trăim alte vremuri”

Denisa Nechifor a devenit cunoscută datorită relaţiei pe care a avut-o cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Din relaţia celor doi s-a născut o minunăţie de fetiţă de care mama sa este foarte mândră în prezent. În cadrul unui interviu recent, vedeta a povestit ce relaţie are cu Rania şi a recunoscut totodată de ce nu îi oferă multă libertate.

Denisa Nechifor a fost invitată recent în platoul emisiuni ”Star Matnal”, de la Antena Stars, acolo unde a făcut dezvăluiri despre relația cu fiica sa, Rania, care are 13 ani.

Blondina a mărturisit faptul că deşi au o relaţie foarte apropiată, nu îi oferă acesteia foartă multă libertate din cauza vremurilor pe care le trăim.

”Eu am avut toată libertatea când eram de vârstă fiicei mele. Nu îi dau foarte multă libertate pentru că trăim alte vremuri, iar eu eram puțin mai matură atunci. O las și eu să facă anumite lucruri, însă nu ce făceam eu când eram de vârstă ei. Eu pe vremea aceea mergeam la discotecă. Cu bunica ei are mai multă libertate, însă Rania nu are pretenții din acestea, ea vrea sa se ducă cu copiii la mall sa mănânce ceva și sa meargă în parc, atât”, a explicat vedeta, potrivit spynews.ro.

”Ți-e foarte frică, ţi-e frică de anturaje”

”Ți-e foarte frică, ți-e frică de anturaje, de droguri, de alcool. Fetele fac sex de la 13 ani, fetița mea are fix 13 ani. Am auzit multe cazuri. Noi avem un grup de prieteni și atunci când intră cineva nou ne uitam și analizăm sa vedem cine este, cum este. Eu am crescut într-un oraș mic, la țară, însă aici în București este ceva…”, a mai spus Denisa Nechifor.

”Vorbesc destul de des cu prieteni apropiați despre acest subiect și mai este speranța aceea că te bazezi foarte mult pe caracterul și educația copilului, dar este de ajuns doar o secundă în care o prietenă poate să o devieze sau să o convingă să facă anumite lucruri. Eu sunt convinsă că mă voi confrunta cu probleme, însă sper sa fie mici”, a încheiat aceasta.

De ce nu a vrut Denisa Nechifor pensie alimentară de la tatăl fetiţei sale

Denisa Nechifor şi Adrian Cristea au trăit o poveste de dragoste în urmă cu câţiva ani. Din cauza neînţelegerilor cei doi şi-au spus adio, însă au păstrat o relaţie apropiată de dragul fetiţei lor, Rania.

După separarea de tatăl copilului său, vedeta a încercat să o facă pe micuţă să nu rămână cu amintiri neplăcute, iar din acest motiv a luat câteva decizii radicale.

„Sunt subiecte delicate, mai ales când includ copii. Eu cred că orice părinte pentru binele copilului său trebuie să înțeleagă faptul că trebuie privați copiii de tot felul de discuții și lucruri”, a declarat Denisa Nechifor, citată de spynews.ro.

Astfel, Denisa Nechifor a explicat că nu a cerut pensie almentară pentru că acest lucru ar fi însemnat ca Rania să fie chemată la tribunal, lucru care ar fi putut să o afecteze pe viitor.

„Am încercat să o țin pe Rania departe de treaba asta. Nici pensie alimentară n-am cerut niciodată pentru că știam că mi-o cheamă pe Rania la tribunal și mi-o pune în fața judecătorilor și i se pun întrebări și chiar n-am vrut să rămână copilul cu așa amintiri”, a mai spus Denisa Nechifor.

