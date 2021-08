Ce spune Jador după ce a rupt banii la un eveniment! Artistul a explicat tot contextul. „Am refuzat pentru că toata lumea…”

Recent, în mediul online au apărut mai multe filmulețe cu Jador din cadrul unei eveniment la care a cântat. În imagini se vede cum artistul refuză să primească bani și chiar rupe o bancnotă de 100 de lei. După apariția filărilor, Jador a ținută să lămurească lucrurile.

Filmările cu Jador care rupe banii au devenit virale, iar artistul a fost aspru criticat. Acesta a fost acuzat că a dat dovadă de aroganță rupând banii. Mai mult, s-a speculat faptul că Jador ar fi spus că nu vrea să mai primească bani atunci când cântă, lucru ce din nou, i-a iritat pe internauți.

Văzând toate criticile primite, artistul a vrut să lămurească lucrurile și să spună exact ce s-a întâmplat. Se pare că Jador a fost agasat de bărbatul respectiv, iar agestul artistul a venit ca o revoltă pentru toți oameni care sunt preocupați să filmeze momentele, nu să le trăiască cu adevărat și uită să se distreze.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani… am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea sta cu bani pe tine, toata lumea sta cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată. Nu știu cum să va zic, eu cant de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a spus Jador, pe Instagram.

