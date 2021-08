EXCLUSIV | Cât îl costă pe Jador să-și repare mașina făcută praf după ce un cal i-a sărit pe capotă: ”Numai farul e 4.000 de euro!”

Celebrul cântăreț de manele, Jador, a fost implicat într-un accident rutier, la finalul lunii iulie, în urma căruia mașina i-a fost avariată grav. ”Faimosul” de la ”Survivor România 2021” se afla pe bancheta din spate, un amic conducându-i bolidul de lux proaspăt achiziționat, atunci când un cal a apărut ca din senin pe stradă, iar impactul nu a putut fi evitat. Nimeni din mașină nu a pățit nimic, doar daunele sunt considerabile. Cât îl costă pe Jador să repare mașina?

Chiar artistul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, la ce cheltuieli va fi supus, așa, la o primă vedere. ”A fost avariată grav. Numai farul costă 4.000 de euro. Am băgat mașina-n service. Au fost comandate piesele care trebuie înlocuite, cred că au ajuns. Să zic, așa, cred că toată cheltuiala se ridică pe la 10.000 de euro”, a dezvăluit cântărețul. (CITEȘTE ȘI: JADOR, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER! ARTISTUL ȘI-A DISTRUS BOLIDUL CEL NOU. „AM VĂZUT MOARTEA CU OCHII!”)

Jador nu vrea niciun ban de la vinovat: ”Copilul plângea, mi-a rupt sufletul!”

Norocul lui și al șoferului a fost că mașina nu avea viteză, astfel că ei au tras doar o sperietură zdravănă. ”Dacă aveam viteză, cine știe ce se întâmpla cu noi. Ca lecție, oameni buni, legați-vă animalele și nu le mai lăsați pe stradă. E un accident grav, mașina mea luată acum o lună arată așa. Un cal a sărit în fața mașinii, bine că nu aveam viteză. Avem și copii aici. Trebuie să schimbăm bara, farul și capota. N-ai cum să lași calul să meargă așa”, spunea cântărețul la scurt timp după accident. (NU RATA: CUM AU FOST SURPRINȘI VLĂDUȚA LUPĂU ȘI JADOR: ”FETELOR, SĂ NU FIȚI SUPĂRATE PE MINE!”)

Avea să vadă că un copil este cel care ar fi trebuit să aibă grijă de animal, dar l-a pierdut de sub supraveghere. Care s-a speriat teribil și a început să plângă. Jador l-a liniștit și, văzând că familia lui este săracă, a spus că nu vrea niciun fel de daune materiale. ”Nu vei plăti niciun ban. Eu știu situația ta, m-am interesat”, i-a spus artistul. ”El stătea și plângea. Era calul lui și el plăngea că are de dat bani. Am auzit că este amărat. L-am luat în brațe, i-am zis, de ce te-ai ascuns? Nu se întâmplă nimic, stai liniștit”, a continuat Jador. ”Mi-a rupt sufletul pentru că se gândea că nu are bani. Ca să repare mașina asta, trebuia să plătească foarte mult, poate un an de muncă în străinătate. Nu o să depun plângere, suntem oameni”, a încheiat Jador.