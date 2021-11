Ce spune Lavinia Pîrva despre declarațiile Andreei Marin legate de fosta căsnicie cu Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva a făcut o serie de declarații, după mărturisirile Andreei Marin despre Ștefan Bănică Jr. ”Zâna Surprizelor” și artistul au fost căsătoriți timp de șapte ani.

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin a făcut o serie de declarații referitoare la comportamentul pe care fostul ei soț, Ștefan Bănică Jr., l-ar fi avut față de ea, în anii în care au fost căsătoriți. „Zâna Surprizelor” mărturisea că i-ar fi fost infidel și că ar fi avut un comportament agresiv.

„Infidelitatea nu e un motiv suficient pentru un divorţ. Sunt alte lucruri mult mai grave: agresivitatea în viaţa de cuplu, răspunsul violent, reacţii necontrolate în faţa copilului, astea nu trebuie tolerate, din respect pentru tine, dar mai ales pentru că ai un omuleţ alături. Nu aş putea suporta ca fiicei mele să îi arunce cineva o palmă, cu sau fără motiv. Mi-aş reproşa ca părinte că am suportat la rândul meu”, a declarat Andreea Marin.

”Zâna Surprizelor” nu s-a oprit aici și a continuat: ”Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă”.

Pe de altă parte, Lavinia Pîrva, partera de viață a cântărețului, a mărturisit, potrivit Impact.ro: „Au vrut și alții să fie, că depinde și de om. Eu sunt un om pașnic care își vede de casa lui, de familia lui, de cariera lui, mai nou de copilul meu, care este esențial acum, pe primul plan în viața mea”. Eu mă bucur foarte tare (că are zeci de mii de fane, n.r.). Nu (nu se uită în telefonul lui, n.r.). De ce aș face asta? Pe bune? Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă, multă iubire. Nimeni nu pierde pe nimeni pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Și atunci lucrurile funcționează. Altfel nu”.

Lavinia Pîrva, detalii neştiute despre viaţa personală

În urmă cu câteva săptămâni, Lavinia Pîrva a fost invitata lui Marius Manole la emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde”. Partenera de viață a lui Ștefan Bănică Junior a răspuns cu sinceritate întrebărilor despre viaţa sa personală.

Astfel, în momentul în care a fost întrebată de Marius Manole care este cel mai scump lucru pe care și l-a cumpărat, Lavina Pîrva a recunoscut fără să stea pe gânduri faptul că este o persoană extrem de cheltuitoare.

”Eu sunt cea mai mare cheltuitoare în viață. Eu cred că am o problemă. Maică-mea zice: ”Măi, fetiță, tu ai o problemă, trebuie să mergem să o rezolvăm…”. Tu știi ce înseamnă să te duci să cumperi prostii așa? Eu mă duc în magazin și niciodată nu plec fără ceva, să cumpăr ceva, dar eu mai am lucrul acela acasă, înțelegi? Asta e o problemă… Să te ferească Dumnezeu să te duci în supermarket dacă ți-e foame… Eu nu cheltuiesc bani mulți pe lucruri. Toate prostiile, mult și prost. Acuma, de când este fiul meu, nu mai este loc… Acuma nu vreau să fiu ipocrită… Îți dai seama, că am și lucruri bune și scumpe, recunosc lucrul ăsta, dar nu numai asta. Adică, cumpăr și lucruri proaste și ieftine. Acum, cea mai mare sumă pe care am cheltuit-o în viața mea cred că a fost pe casă. Mi-am cumpărat o casă, dar în rest sunt un om absolut normal, nu sunt un om care epatează, un om care vrea să arate ce branduri poartă. Nu. Am și haine mai ieftine, am și haine într-adevăr mai scumpe”, a explicat Lavinia Pîrva.

Sursă foto: arhivă Cancan