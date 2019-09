Ce spune Misty despre Keo și Andreea Bălan, la 5 ani de la despărțire: “N-a spart nimeni nicio casă”

Keo și Andreeea Bălan s-au despărțit în urmă cu cinci ani, după o relație de șase ani. Mulți spun că vinovată este Misty, care, nu i-a păsat că artistul avea o relație. De atunci, Misty și Keo au rămas împreună, blondina i-a dăruit și o fetiță, Arya Violette.

Deși acum lucrurile au intrat pe un făgaș normal, recent, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, Cătălin Bordea şi Adrian Oianu au afirmat, în timp ce comentau ţinuta ei, că Misty le-a „spart casa“ celor doi artişti.

Misty a ținut să reacționeze la cele auzite, afirmând că, atunci când ea a ajuns în braţele lui Keo, acesta nu o mai iubea pe Andreea Bălan: „Asta cu «E aia care a spart casa lu’ … » e mega răsuflată! Get over it like everybody did! N-a spart nimeni nicio casă, era spartă şi terminată demult“.

“O ador pe fetiţa mea. Sunt topită”

„Cred că este cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Este primul an în care stau acasă, lejeră, relaxată. Este foarte bine. Am petrecut cu cea mică acasă, relaxată, liniştită. Încercăm să ne obişnuim una cu alta. Eu nu ştiu cum păream înainte, dar, da, câteodată avem în noi nişte lucruri pe care nici noi nu le cunoaştem. Eu sunt mămoasă de când mă ştiu, şi faţă de iubitul meu, el ştie. Descopăr în mine o candoare. Nu mă pot desprinde de fiica mea, simt nevoia să o privesc tot timpul. (…)

Ce surpriză să-mi mai facă Keo? Mi-a pregătit tortul, a vorbit cu naşii, care sunt aici. (…) Cea mică nu prea vrea să doarmă seara. Doarme ziua şi seara o apucă cheful. Naşii fetiţei sunt cei mai buni prieteni ai noştri. (…) N-am spus nimănui de sarcină. Le-am spus doar părinţilor. Norocul meu este că eram foarte slabă şi m-am lăsat de fumat, deci toată lumea asocia kilogramele în plus cu acest lucru. Am luat vreo 15-16 kilograme în plus. Am dat jos la naştere 7. (…) Keo a fost alături de mine în sala de naştere şi m-a ţinut de mână. Îmi era foarte frică. (…) Am născut prin cezariană. O ador pe fetiţa mea. Sunt topită,” spunea Misty după ce a născut.