Ce spune Nicoleta Dragne despre fostele colege de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Sunt aceste călugărițe, aceste Andreea Marin”

Nicoleta Dragne a fost una dintre concurentele de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Blondina a legat prietenii cu câteva dintre fostele sale colege, însă cu altele nu a mai vorbit de la terminarea emisiunii. Invitată recent la emisiunea online a Oanei Radu, „Detectorul de minciuni”, vedeta a dat câteva detalii din spatele camerelor.

Nicoleta Dragne a fost întotdeauna sinceră şi nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Blondina nu a evitat răspunsurile întrebărilor pe care artista i le-a adresat şi a spus fără ocolişuri ce crede despre fostele colege de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Pe parcursul competiției, tânăra nu s-a înţeles atât de bine cu câteva dintre concurente şi se pare că nici după terminarea competiţiei aceasta nu are sentimente mai bune.

„Nu aș spune că am antipatie, dar nu suntem pe aceeași lungime de undă. Sunt mai multe concurente, nu doar una. Viviana. Nu este, în opinia mea… Nu este un om real. Este un om fals. Eu nu prea rezonez cu oamenii falși. Multe când se dă REC sunt așa. Sunt oameni care în fața televizorului sunt aceste călugărițe, aceste Andreea Marin. Realitatea nu este așa. Eu nu vreau oameni de acest gen în preajma mea”, a declarat Nicoleta Dragne în emisiunea online „Detectorul de minciuni”.

Nicoleta Dragne s-a despărţit de tatăl copilului său

Bruno Vlad și Nicoleta Dragne s-au cunoscut în cadrul emisiunii Insula Iubirii, acolo unde prima dată au fost prieteni. La scurt timp, cei doi au format un cuplu care a durat mai bine de doi ani. Din rodul iubirii lor a rezultat și un copil, pe nume Vladimir.

Într-un interviu, Nicoleta a declarat că ea și cu Bruno au ajuns la o nouă despărțite. Cei doi au mai fost despărțiți și în vara anului 2021. Nicoleta spunea pe atunci că motivul pentru care au decis să se separe a fost că nu mai reușeau să se înțeleagă după nașterea băiețelului. Totuși, cei doi au mai dat o șansă relației în toamnă, dar se pare că și aceea a fost sortită eșecului.

”Noi suntem în relații foarte bune. Așa am fost din totdeauna. De când am hotărât să ne despărțim am spus că vom păstra o relație frumoasă de prietenie pentru că trebuie, avem un copil împreună și e normal. (…) Părinți prieteni, cam acolo se rezumă treaba. Eu spun cum stau lucrurile acum. Vorba aia ”să nu spui niciodată, niciodată”, a declarat Nicoleta Dragne la Antena Stars.

