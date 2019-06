Ce spunea Edith Gonzalez despre Monica Gabor când a fost în România

Filmările pentru telenovela “Inimă de țigan”, care au avut loc în urmă cu 12 ani, i-au oferit posibilitatea lui Edith Gonzalez să ne descopere țara și câteva dintre personalitățile importante de la acea vreme. Monica Gabor și Irinel Columbeanu sunt doar două dintre persoanele publice cu care ea s-a întâlnit și a discutat.

Ce a spus Edith Gonzalez despre Monica Gabor când a fost în România

În timpul vizitei în România, Edith Gonzalez a fost invitată acasă la Irinel Columbeanu, care era căsătorit atunci cu Monica Gabor. Celebra actriță a fost așteptată în pragul vilei de la Izvorani de afacerist și fosta lui soție, care născuse relativ de curând. Când a văzut-o pe brunetă, vedeta internațională i-a spus: “Ce frumoasă ești!”.

Fețele gazdelor, dar și al invitatei lor de peste hotare s-au luminat și mai mult când în peisaj a apărut Irina Columbeanu, care era pe atunci un bebeluș. Edith Gonzalez a fost cucerită de Irinuca, micuța amintindu-i de fiica ei pe care o lăsase acasă – Constanza avea doar trei anișori atunci. Ulterior, ea s-a urcat într-o șalupă și a mers la Mânăstirea Snagov, un lăcaș care a emoționat-o foarte mult.

Îndrăgita actriță din Mexic a mers în zilele în care s-a aflat pe pământ românesc în mai multe locuri, printre care se numără și Castelul Bran.

Edith Gonzalez, declarație emoționantă despre moarte și lupta cu cancerul

“Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith González în martie 2017.

Edith Gonzalez – biografie

Edith González s-a născut pe 10 decembrie 1964 la Monterrey, Nuevo León, Mexic. Pe când avea doar patru ani, ea a debutat în telenovela “Cosa juzgada”, iar 8 ani juca în filmul “El rey de las gorillas” şi la numai 13 ani cunoaşte gustul succesului cu rolul din “Los ricos también lloran (Şi bogaţii plâng)”, unde a apărut alături de deja celebra Veronica Castro.

În 1999, după rolul din “Dragostea invinge”, Edith şi-a întrerupt cariera plecând la Paris pentru a studia baletul şi limba franceză. În 1993, a jucat în “Inimă sălbatică / Corazon Salvaje”, unde a fost partenera regretatului Eduardo Palomo. Este filmul care îi aduce celebritatea în întreaga lume, implicit în România, unde telenovela a fost urmărită de milioane de oameni după 1990. În 2001, ea revine cu alt rol memorabil în “Salomé”, iar telenovela ajunge în peste 20 de ţări din întreaga lume, inclusiv în țara noastră, unde a avut un succes imens.