Cancerul ovarian este cea mai frecventă cauză de deces în rândul femeilor cu tumori maligne ginecologice, arată statisticile. Unul dintre motivele pentru această mortalitate ridicată este tendința cancerului ovarian de a metastaza în cavitatea peritoneală înainte de stabilirea diagnosticului. În rândurile de mai jos veți afla care sunt simptomele cancerului ovarian, maladia care i-a adus sfârșitul actriței Edith González.

Care sunt simptomele cancerului ovarian, maladia care i-a adus sfârșitul lui Edith González

Deocamdată, nu a fost dată publicității cauza morții regretatei artiste internaționale, dar se crede că are legătură cu cancerul ovarian și de col uterin cu care s-a luptat. Ea a dezvăluit că se luptă cu temutul cancer ovarian în vara lui 2016. Dacă este detectat din timp, “ucigașul tăcut”, așa cum a mai fost numită boala, poate fi tratat în proporție de 95%.

– Balonare abdominală: deși este un simptom comun pentru alte boli, mai puțin periculoase, umflarea zonei abdominale poate fi un semn al cancerului ovarian. Dacă te confrunți des cu această problemă, cere sfatul unui medic specialist pentru a vedea care este cu exactitate cauza.

– Probleme digestive: pe lângă balonarea, modificarea tranzitului intestinal, care se manifestă prin indigestie, constipație, crampe abdominale și disconfort, poate fi de asemenea un semn incipient al cancerului ovarian.

– Dureri în zona pelvisului şi de spate: dacă durerea este frecventă şi nu are nicio explicaţie este mai bine să faci un consult mai amănunţit în loc să iei analgezice pentru durere. De asemenea, şi durerile de spate, mai ales în partea de jos, pot fi un indiciu al cancerului ovarian.

– Urinare frecventă: îţi vine din senin să mergi la toaletă? Dacă simţi durere şi senzaţie de arsură în timp ce mergi la toaletă poate fi un simptom al unei infecţii urinare, dar şi un indiciu al cancerului ovarian din cauza slăbirii muşchilor pelvieni.

– Pierdere sau creştere în greutate inexplicabilă: femeile ai tendinţa să se bucure dacă observă că hainele sunt mai largi deşi nu au făcut niciun efort să slăbească. Însă acest lucru poate fi un indiciu al unei probleme grave de sănătate. Pierderea apetitului sau senzaţia de prea plin sunt, de asemenea, simptome care ar trebui să dea de gândit.

– Dureri în timpul actului sexual: dacă în loc să te bucuri de actul sexual simţi dureri este mai bine să ceri sfatul unui medic specialist, deoarece durerea anterior menționată este un simptom al cancerului ovarian.

Edith González, declarație emoționantă despre moarte și lupta cu cancerul

“Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith González în martie 2017.

Edith González – biografie

Edith González s-a născut la 10 decembrie 1964. Pe când avea doar patru ani, ea a debutat în telenovela “Cosa juzgada”, iar 8 ani juca în filmul “El rey de las gorillas” şi la numai 13 ani cunoaşte gustul succesului cu rolul din “Los ricos también lloran (Şi bogaţii plâng)”, unde a apărut alături de deja celebra Veronica Castro.

În 1999, după rolul din “Dragostea invinge”, Edith şi-a întrerupt cariera plecând la Paris pentru a studia baletul şi limba franceză. În 1993, a jucat în “Inimă sălbatică / Corazon Salvaje”, unde a fost partenera regretatului Eduardo Palomo. Este filmul care îi aduce celebritatea în întreaga lume, implicit în România, unde telenovela a fost urmărită de milioane de oameni după 1990. În 2001, ea revine cu alt rol memorabil în “Salomé”, iar telenovela ajunge în peste 20 de ţări din întreaga lume, inclusiv în țara noastră, unde a avut un succes imens.

Edith Gonzalez a vizitat România în aprilie 2007, având o scurtă participare în telenovela “Inimă de Ţigan”, difuzată de postul Acasă TV, unde a interpretat rolul unei faimoase producătoare care vine în țara noastră pentru a se informa asupra obiceiurilor şi tradiţiilor ţiganilor. Actriţa era căsătorită din 2010 cu omul de afaceri mexican Lorenzo Lazo şi avea o fiică în vârstă de 15 ani, pe nume Constanza.