Cine este bărbatul celebru care i-a fost alături lui Edith Gonzalez în lupta cu cancerul. Mesajul postat de actriță înainte să moară

Din momentul în care Edith Gonzalez a primit diagnosticul crund din partea specialiștilor, u n bărbat celebru din Mexic i-a fost alături până în ultima clipă… Mai mult, partenerul de viață al regretatei actrițe de telenovele are o relație foarte apropiată cu fiica ei dintr-o altă relație. Înainte să moară, îndrăgita vedetă și-a surprins milioanele de fani din toate colțurile lumii cu un mesaj extrem de emoționant.

El este bărbatul celebru care i-a fost alături lui Edith Gonzalez în lupta cu cancerul

Edith González a anunțat în vara lui 2016 că are cancer, explicând într-un mesaj postat pe Instagram că medicii au descoperit “țesuturi canceroase” în abdomenul ei, iar la un an distanță, boala a intrat în remisie. Din nefericire, anul acesta temuta maladie s-a declanșat din nou în organism, relatează jurnaliștii de la CNN. În toți cei aproape trei ani de luptă cumplită cu maladia mortală, vedeta a fost sprijinită moral și nu numai de soțul ei Lorenzo Lazo, care este un cunoscut producător mexican.

Regretata actriță de telenovele și Lorenzo Lazo s-au cunoscut în 2004, însă au început o relație la sfârșitul lui 2009. Edith González a devenit soția producătorului mexican pe 24 septembrie 2010 și au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul mexican. Ei nu au niciun copil împreună, încă Constanza, fiica vedetei l-a văzut întotdeauna pe soţul mamei sale drept un tată.

Citește și: Ioana Moldovan, distrusă de durere după ce a aflat că Edith González a murit: “Drum bun printre stele”

Ultimul mesaj postat de Edith Gonzalez înainte să moară

Cu câteva zile înainte să moară, Edith González a așternut pe o rețea de socializare cunoscută câteva gânduri pozitive și sfaturi prețioase. Ultimul mesaj postat de regretata artistă pe Twitter a fost făcut public pe 29 mai și a fost însoțit de o poză emoționantă în care o girafă își sărută pe cap puiul.

“Bună dimineața!!!!! Astăzi ni se dă o nouă oportunitate de a iubi, știu că sună siropos, dar este adevărat. Iubiți în fiecare secundă, bucurați-vă de darul vieții! Chiar și cea mai simplă mișcare pe care o face corpul nostru este un simbol al libertății și iubirii”, a scris Edith González pe contul său oficial de Twitter.

Citește și: Edith Gonzalez a murit. Ultimele imagini cu actrița în viață sunt cutremurătoare: avea părul cărunt și era de nerecunoscut

Buenos dias!!!!! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya se que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que…. Guenaaaaas!!!! pic.twitter.com/Tmap8irPyB — Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) May 29, 2019

Edith Gonzalez, declarație emoționantă despre moarte și lupta cu cancerul

“Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith González în martie 2017.

Edith Gonzalez – biografie

Edith González s-a născut pe 10 decembrie 1964 la Monterrey, Nuevo León, Mexic. Pe când avea doar patru ani, ea a debutat în telenovela “Cosa juzgada”, iar 8 ani juca în filmul “El rey de las gorillas” şi la numai 13 ani cunoaşte gustul succesului cu rolul din “Los ricos también lloran (Şi bogaţii plâng)”, unde a apărut alături de deja celebra Veronica Castro.

În 1999, după rolul din “Dragostea invinge”, Edith şi-a întrerupt cariera plecând la Paris pentru a studia baletul şi limba franceză. În 1993, a jucat în “Inimă sălbatică / Corazon Salvaje”, unde a fost partenera regretatului Eduardo Palomo. Este filmul care îi aduce celebritatea în întreaga lume, implicit în România, unde telenovela a fost urmărită de milioane de oameni după 1990. În 2001, ea revine cu alt rol memorabil în “Salomé”, iar telenovela ajunge în peste 20 de ţări din întreaga lume, inclusiv în țara noastră, unde a avut un succes imens.