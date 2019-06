Vedeta Pro TV, distrusă de durere după ce a aflat că a murit. “Drum bun printre stele”

Ioana Moldovan este distrusă de durere după ce a aflat că una dintre persoanele dragi ei a murit… aceasta a pierdut lupta la viață din cauza unei maladii cumplite. Vedeta de la Pro TV a așternut pe Internet un mesaj trist și emoționant în același timp, iar fanii și-au exprimat sincerele condoleanțe pentru pierderea suferită.

Ioana Moldovan, distrusă de durere după ce a aflat că Edith González

Ioana Moldovan este în doliu după ce a aflat vestea că îndrăgita actriță Edith González s-a stins din viață pe un pat din Spitalul Interlomas, situat în Ciudad de Mexico. Profund afectată de moartea regretatei artiste, prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant în memoria acesteia și a făcut publică o poză de album în care apar împreună. Vedeta de la Pro TV se numără printre puținele jurnaliste de la noi care, în urmă cu mai bine de 12 ani, în timpul vizitei lui Edith González în România, ea a avut ocazia să stea de vorbă cu celebra actriță de telenovele.

“Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima ceea ce simt… drum lin printre stele, Edith Gonzáles.

Voi păstra cu drag în suflet momentele în care am râs, am povestit. Mulțumesc pentru acea seară… se întâmpla în 2007”, a scris Ioana Moldovan pe pagina sa oficială de Facebook.

Unii dintre apropiații Ioanei Moldovan, dar și mulți dintre fani nu știau de moartea lui Edith González și au fost șocați. “Ce s-a întâmplat, o murit 😱?”, “Ce mult am îndrăgit-o, din filmul «Salomé» o știu. Era fermecătoare,🖤”, “Dumnezeu să o ierte!😭😢😢😢”, “O, ce păcat. Mi-a plăcut foarte mult de ea, Dumnezeu să o ierte 😔” sunt patru dintre comentariile strânse de postarea actriței românce.

Vă reamintim că în august 2016, actriţa Edith González a anunţat că avea cancer ovarian.

Edith González, declarație emoționantă despre moarte și lupta cu cancerul

“Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith González în martie 2017.

Edith González – biografie

Edith González s-a născut la 10 decembrie 1964. Pe când avea doar patru ani, ea a debutat în telenovela “Cosa juzgada”, iar 8 ani juca în filmul “El rey de las gorillas” şi la numai 13 ani cunoaşte gustul succesului cu rolul din “Los ricos también lloran (Şi bogaţii plâng)”, unde a apărut alături de deja celebra Veronica Castro.

În 1999, după rolul din “Dragostea invinge”, Edith şi-a întrerupt cariera plecând la Paris pentru a studia baletul şi limba franceză. În 1993, a jucat în “Inimă sălbatică / Corazon Salvaje”, unde a fost partenera regretatului Eduardo Palomo. Este filmul care îi aduce celebritatea în întreaga lume, implicit în România, unde telenovela a fost urmărită de milioane de oameni după 1990. În 2001, ea revine cu alt rol memorabil în “Salomé”, iar telenovela ajunge în peste 20 de ţări din întreaga lume, inclusiv în țara noastră, unde a avut un succes imens.