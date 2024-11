Ce status avea Silviu Prigoană la WhatsApp. Noi detalii ies la iveală după moartea subită a fostului politician

Noi detalii despre Silviu Prigoană au ieșit la iveală după moartea lui subită, de la declarații controversate până la ultimele dorințe ale sale sau devize după care își ghida viața. Unul dintre motto-urile lui preferate era scris chiar în aplicația WhatsApp. Textul afișat în dreptul numărului de telefon fusese actualizat în luna septembrie a acestui an.

Silviu Prigoană s-a stins din viață în mod subit în timp ce se afla alături de soția sa, Mihaela, și de un constructor la un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov. Inițial, în spațiul public, au apărut informații conform cărora s-ar fi înecat cu mâncare, dar surse medicale au declarat că afaceristul ar fi suferit un infarct. Un martor aflat la fața locului a mărturisit că fostul politician a început să tușească, după care s-a prăbușit la pământ.

Silviu Prigoană era o personalitate impunătoare, cu o carieră impresionantă. Experiența de viață și profesională l-a ajutat să devină un om înțelept. Totuși, era cunoscut pentru comportamentul său jovial. Deseori, reușea să se facă remarcat prin glumele savuroase.

Omul de afaceri era capabil să le ofere celor din jur sfaturi de viață importante. Avea anumite devize după care se ghida. În stilul său caracteristic, fostul politician a scris un text interesant pe WhatsApp: „Să facem să fie bine să nu fie rău”. Acesta și-a actualizat statusul cu mai puțin de două luni înainte să moară, la sfârșitul lui septembrie 2024.

Interesantă a fost și ultima apariție a lui Silviu Prigoană în podcastul lui Bursucu’. Omul de afaceri parcă a vorbit premonitoriu despre moarte. Înainte cu doar câteva zile de a-și găsi sfârșitul în mod subit, fostul politician a mărturisit că nu îi este frică de momentul în care se va stinge din viață.

„Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani. Vreau să mă incinereze. Mi-e frică de faptul că o să mă usuc acolo în coșciug. (…) Mă pune și pe mine în colțul de sus, la supraveghetori”, a spus Silviu Prigoană în podcastul Bursucu’.