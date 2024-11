Care a fost ultima dorință a lui Silviu Prigoană, de fapt. Familia și apropiații nu i-au îndeplinit-o!

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. Invitat în cea mai nouă ediție a podcastului lui Bursucu, din nefericire, afaceristul a marcat ultima sa apariție publică. Printre altele, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a mărturisit că este pregătita de momentul în care va pleca la ceruri.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, 2024. Omul de afaceri avea 60 de ani și a murit într-un restaurant din Bran. Echipajele de salvare sosite la fața locului au încercat fără succes să-l resusciteze câteva zeci de minute. Din primele informații, se pare că afaceristul ar fi murit în urma unui stop cardio respirator.

Silviu Prigoană lasă în urmă patru copii din cele două mariaje pe care le-a avut de-a lungul vieții: Honorius (34 de ani) și Silvius (33 de ani), băieții din căsnicia cu Veronica, prima lui soție și Maximus (16 ani) și Eduard Gabriel (14 ani), din mariajul cu Adriana Bahmuțeanu. NU RATA: Când va fi înmormântat Silviu Prigoană. Familia lui ar fi decis să procedeze ca în cazul răposatului său tată

Invitat în cea mai nouă ediție a podcastul moderat de Bursucu`, din nefericire, Silviu Prigoană a marcat ultima sa apariție publică. Fostul politician a vorbit despre cele mai frumoase momente din viața sa, dar și despre suferințele care i-au marcat copilăria și viața de adult.

Printre altele, întrebat dacă este pregătit de clipa în care va trece în neființă, afaceristul a dezvăluit că nu îi este frică de moarte și de momentul în care va pleca la ceruri. Cu sufletul împăcat, acesta și-a exprimat dorința ca, după ce moare, să fie incinerat, de teamă să nu se ”usuce” în sicriu. Vezi și: Ce pensie avea Silviu Prigoană, de fapt. Fostul politician se pensionase anticipat în urmă cu 4 ani

Ultima apariția a lui Silviu Prigoană a fost în podcastul lui Bursucu`, acolo unde, parcă premonitoriu a vorbit despre… moarte. Sfârșitul brusc și neașteptat al omului de afaceri a căzut ca un trăsnet peste familia lui și peste cei care l-au cunoscut și apreciat. Înainte cu doar câteva zile de a muri, fostul politician a mărturisit că nu îi este frică de moarte, sfârșitul vieții fiind ceva natural.

”Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani. Vreau să mă incinereze. Mi-e frică de faptul că o să mă usuc acolo în coșciug. (…) Mă pune și pe mine în colțul de sus, la supraveghetori”, a spus Sivliu Prigoană în podcastul Bursucu`