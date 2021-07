Ce sumă de bani încasează, de fapt, câștigătorul de la Survivor 2021, după ce premiul este impozitat de stat

Emisiunea Survivor România a ajuns la sfârșitul sezonului doi. Dintre cei trei concurenți care s-au calificat în finală, adică Zanni, Andrei Dascălu și Marius Crăciun, doar unul va lua mare premiu, în valoare de 50.000 de euro.

Dar, pe acești, câștigătorul pe care telespectatorii îl vor afla în doar câteva ore, nu îi va primi pe toți în mână căci statul român îi va impozita. Potrivit legii actuale, cota de impozit pe venit este în valoare de 10%. Odată cu scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, cota de impozit care se aplică veniturilor primite sub formă de premii se modifică, și ea.

Mai precis, persoanele care obțin sume de bani sub forma de premii vor primi, prin reținerea la sursă, cu o cota de 10% din venitul net realizat din fiecare premiu. Astfel, invingătorul din finala Survivor va primi, de fapt, 45.677 de euro, scrie playtech.ro.

Potrivit caselor de pariuri din România, Zanni are o cotă de 2,30, urmat de Marius Crăciun, cu o cotă de 4,00. Cele mai mici șanse le-ar avea Războinicul Andrei Dascălu, cu o cotă de doar 8,00.

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon

Elena Ionescu, ex-Mandinga, a fost concurenta care s-a impus în finala primul sezon de la Survivor. Cântăreața și-a adjudecat premiul în valoare de 250.000 lei . „Mă aplec în fața publicului care m-a susținut. (…) Am luptat ca o leoaică pentru copilul meu. Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, spunea Elena Ionescu, în Finala Survivor România 2020.

