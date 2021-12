Noaptea de Revelion este ca un maraton pentru cei mai mulți dintre cântăreți. Sau cel puțin asta se întâmpla în anii trecuți, când nu era pandemie! Pe atunci, artiștii „bifau” cât mai multe evenimente, iar dimineața buzunarele le erau pline. Mihai Trăistariu pare să aibă noroc și anul acesta, în ciuda pandemiei și a restricțiilor! Cântă pe aceeași bani și are ceva mai multe concerte.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Trăistariu a dezvăluit cum va petrece noaptea dintre ani:„Am o manageră bună care s-a «înfipt» pe Valea Prahovei și cântăm acolo de vreo 10 ani” .

În ceea ce privește tariful, artistul cântă pe aceiași bani ca înainte de pandemie, spre deosebire de anul precedent.

”Anul trecut am avut de Revelion doar trei concerte și am redus tariful la 700-800 euro. Anul acesta am revenit la la prețul meu de 1.500 de euro pe concert”, ne-a dezvăluit Mihai Trăistariu.

(CITEȘTE ȘI: MIHAI TRĂISTARIU S-A HOTĂRÂT SĂ RENUNȚE LA BURLĂCIE! „MĂ VĂD CĂSĂTORIT ȘI DOI, TREI COPII TOT O SĂ FAC!”)

Viitorul e incert pentru Mihai Trăistariu?!

Cu toate acestea, Mihai Trăistariu nu se poate declara mulțumit! Artistul a făcut bilanțul evenimentelor pe care le-a avut încă de la debutul pandemiei, iar rezultatul îl sperie teribil.

„Tot anul am avut patru concerte. Dacă în 2019 am avut 158 de concerte, în 2020 am avut zero, iar în 2021 am avut patru până acum, de Crăciun am avut trei la Deva, Slobozia, Sinaia și acum, de Revelion, am încă șase la Predeal și Sinaia, la niște resort-uri. Dar e subțire rău față de ce a fost în anii trecuți!”, ne-a mai dezvăluit artistul.

(VEZI ȘI: CANCAN.RO A AFLAT LISTA PARTICIPANȚILOR DE LA EUROVISION 2022. CE L-A NEMULȚUMIT PE MIHAI TRĂISTARIU ȘI DE CE ABSENTEAZĂ EDIȚIA ACEASTA)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com