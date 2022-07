Ce tarif percepe Radu Pietreanu, ex-„Vacanța Mare”, pentru un spectacol de umor? Cât te costă să-l ai pe „Costel” cap de afiș la un eveniment

Radu Pietreanu (58 de ani), cel care a interpretat rolul lui „Costel” din „Vacanța Mare” a câștigat inimile multor persoane. Însă, ce sume încasează la spectacolele de umor pe care le susține? Cât te costă să-l ai cap de afiș la un eveniment?

Radu Pietreanu este fostul partener de scenă al lui Mugur Mihăescu. „Costel”, fosta componentă a show-ului „Vacanța Mare” a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor foarte repede prin modul în care și-a interpretat personajul. Mai mult decât atât, Radu Pietreanu, actorul în vârstă de 58 de ani, își onorează evenimentele pline cu umor în toate colțurile țării.

Vezi și LEGĂTURA NEȘTIUTĂ DINTRE „DIVERTIS” ȘI „VACANȚA MARE”. RADU PIETREANU DEZVĂLUIE CUM „FUNCȚIONA” RIVALITATEA DINTRE UMORIȘTI ÎNAINTE DE ’89

Citește și CE FACE ȘI ACUM ARATĂ ÎN PREZENT LILA DIN “VACANȚA MARE”. “S-A ÎNCHIS ÎN EA, A ALES SĂ NU MAI COMUNICE CU COLEGII” ACTRIȚA MIRELA STOIAN, DE NERECUNOSCUT!

Ce tarif percepe Radu Pietreanu, ex-„Vacanța Mare”, pentru un spectacol de umor?

Pentru un spectacol, tariful lui Radu Pietreanu ar putea să se situeze între 1000 și 1500 de euro. De asemenea, depinzând de eveniment, tariful poate depăși pragul de 2000 de euro. În condițiile în care trebuie să onoreze foarte multe spectacole, tariful poate scădea și sub 1000 de euro, arată Impact.ro.

S-a luptat cu o boală grea: cancerul

Mai mult decât atât, Radu Pietreanu a trecut și prin momente extrem de grele. Acesta s-a luptat cu cancerul la plămâni și a fost tratat în Turcia. În cadrul podcastului susținut de comediantul Micutzu, „Costel” a mărturisit că boala îl transformare complet. La momentul respectiv, slăbise 30 de kilograme.

„M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boală în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul vieții. Liniștea aia pe care am simțit-o atunci, imediat după ce am realizat cu ce boală mă lupt, nu e bună. Liniștea aia arată că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, ai ieșit din viață. Trebuie să faci ceva”, mărturisise el.

Sursă foto: Facebook