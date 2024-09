Ce ţi-e şi cu online-ul ăsta! Cum a fabricat Rafaelo relaţia cu Maria de la Insula iubirii şi ce au păţit din cauza asta

Rafaelo a spus adevărul despre presupusa relație dintre el și Maria, fosta concurentă de la Insula iubirii. Cântărețul a dezvăluit că ea a fost cea care l-a abordat pe o rețea de socializare, iar de aici a mai fost doar un pas până la o idilă.

Invitat în cadrul unei emisiuni, Rafaelo a clarificat presupusa relație de iubire dintre el și Maria, fosta concurentă de la Insula iubirii. Cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa fostei iubite a lui Dany Boy, însă acesta a punctat faptul că la mijloc a fost vorba strict de o colaborare profesională. De la ce au pornit, de fapt, întreaga nebunie de pe social-media. NU RATA: Prima reacție a Mariei de la ”Insula Iubirii”, după ce a fost surprinsă că vinde la patiserie: ”Nu mi se pare o rușine!” Unde a mai lucrat

În urmă cu ceva timp, Rafaelo a publicat un anunț pe Tik Tok în care își anunță comunitatea că este în căutarea unei fete pentru a juca în noul lui videoclip. Dintre miile de mesaje primite, cântărețul s-a oprit la cel trimis de Maria. Fosta concurentă de la Insula iubirii a fost cea care i-a scris și i-a propus să o alegă pe ea. Fiind virală pe social-media, artistul nu a stat pe gânduri și i-a propus o colaborare. Între cei doi a fost o chimie încă de când s-au văzut prima dată, însă strict din punct de vedere profesional.

„Eu și Maria am filmat un videoclip împreună. Ea este foarte virală acum. Maria a fost iubita mea în videoclip, nu și în viața reală. Este cale lungă până la a avea o relație cu ea. E greu. A încercat să ne strice filmările. Maria mi se pare o fată finuță și cu suflet bun. E încă tânără, mai are multe de învățat, dar e ok din punctul meu de vedere. Au fost geloase unele fete când m-au văzut cu Maria”, a spus Rafaelo.