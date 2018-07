Ce tip de sport preferă Andra și cum o ajută să slăbească

Cum in ultima perioada programul ei a fost unul foarte incarcat, noul antrenor si jurat care o sa apara in curand la show-ul de divertisment Vocea Romaniei marturiseste ca ii lipsesc orele petrecute la sala si ca intentioneaza ca pe viitor sa faca mai multa miscare. Vedeta spune ca nu este fan diete, ci ca isi doreste sa manance echilibrat, si sa aiba mai multa grija de sanatatea ei.



In trecut, indragita cantareata a facut Zumba, un antrenament cardio intens timp de o ora, de cateva ori pe saptamana. Latino, reggaeton, indian: niciun ritm nu era greu de dansat pentru artista si ea povesteste ca se incarca cu multa energie pozitiva dupa fiecare sedinta, potrivit andraonline.ro.

Ce tip de sport prefera Andra si ce o motiveaza sa isi reia antrenamentele

Sotia lui Catalin Maruta vrea sa isi reia programul de sport atat pentru concertul de la Sala Palatului, unde va canta si va dansa la sfarsitul lunii septembrie, cat si pentru a tine pasul cu cei doi copii ai ei, energicii David si Eva, deci trebuie sa fie in forma buna. Bineinteles ca aspectul fizic e important pentru ea, dar la fel de mult conteaza si sa se simta bine in pielea ei si sa fie prezenta in viata de familie.

Vedeta isi doreste sa se reapuce de Zumba

Ce tip de sport prefera Andra? Zumba este un program intens de aerobic-dance de origine columbiana care te ajuta sa arzi in jur de 1000 de calorii intr-o ora. E foarte eficient! Mai ales daca vrei sa slabesti, Zumba te ajuta sa scapi rapid de kilogramele nedorite acumulate dupa sarcina sau dupa o perioada in care ai mancat foarte mult pe fond nervos. Si nu oricum, ci intr-un mod placut: in pasi de dans. Tu alegi. Zumba antreneaza buna dispozitie, dar si corpul.

“Dintre toate antrenamentele, cred ca zumba este preferatul meu pentru ca ascult muzica si dansez. Timpul trece foarte repede. O sa incerc sa ajung la sala mai des, inainte sau dupa repetitiile cu trupa, cumva sa ma strecor si printre filmari. Sunt in forma cat de cat, orice concert este pentru mine un antrenament cardio, dar am nevoie de mai mult ca sa dau totul pe scena si sa scap de kilogramele in plus“, a spus Andra.