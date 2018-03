Moartea Israelei Vodovoz trage un semnal de alarmă pentru mii de români care doresc să slăbească apelând la metode drastice. Inelul gastric, montat în urmă cu 20 de ani, i-a adus sfârșitul Israelei. Aceasta ajunsese să cântărească 150 de kilograme și a vrut chiar să-și pună capăt zilelor pentru că nu-și mai suporta viața. În urma intervențiilor chirurgicale, Israela a intrat de două ori în moarte clinică, reușind să supraviețuiască și să traiască o nouă viață. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii neștiute din trecutul Israelei.

Moartea subită a Israelei Vodovoz a fost provocată de inelul gastric. Asta arată raportul medicilor legiști. În urma autopsiei s-a descoperit că dispozitivul montat în jurul stomacului Israelei s-a rupt și i-a provocat o hemoragie internă. Astfel, regina salsa s-a stins din viață singură, în apartamentul ei, acolo unde a fost găsită fără suflare după câteva zile de la momentul decesului. Israela refuza în ultima perioadă aparițiile publice pe motiv că s-ar fi îngrășat câteva kilograme. O traumă care a dus-o și în pragul sinuciderii. În urmă cu 20 de ani, Israela ajunsese să cântărească 150 kilograme.

Din cauza tratamentelor cu cortizon, spune ea, adunase în doar patru ani surplusul enorm de kilograme. Tot din cauza celor 150 de kilograme, problemele de sănătate și-au pus amprenta grav pe organele Israelei. Suferea de astm cronic, pietre la rinichi, nisip la bilă, tahicardie și afecțiuni hepatice. (CITEȘTE ȘI: Israela ar fi ascuns 200.000 de euro de Liviu)

Cum a încercat să se sinucidă Israela

„La 44 de ani au început niște schimbări hormonale. Eu nu mâncam mult, având în corp acel cortizon, fiecare gram devine un kilogram. A fost un moment în care am vrut să mă sinucid. Din cauză că îngreunam, lăsând viața mea, îngreunam viața copiilor mei. Dacă tușeam, ei fugeau la mine, nu conta ce oră era. Până în 1999, când am plecat în Israel să fac o operație, că aveam și niște probleme la stomac și cu acea ocazie mi s-a montat o membrană, un inel, care putea fi scoasă după aceea. Și când m-au întrebat dacă să mi-l scoată, am spus nu”, declara Israela.

Refuzul Israelei de a-și scoate inelul gastric i-a adus și sfârșitul. Ar fi vrut, însă, să moară înainte de a apela la această metodă de slăbit. Simțea că devenise o povară pentru copii și a vrut să-și pună capăt zilelor.

„Am zis OK, nu vreau să îngreunez situația, având aceste extreme cauzate de cortizon printre altele. Cea mai bună prietenă a mea din România era la mine, în Israel, era vineri, am pregătit masa de seară, am luat cheia de la una dintre mașini, am pornit mașina, m-am dus pe lângă casă unde este o vale cu o pădurice, am lăsat-o la punctul mort și am spus: «Du-mă, Dumnezeu, unde vrei». Normal că îmi curgeau lacrimile. Și Dumnezeu n-a vrut, că s-a oprit la 10 centimetri de copac”, a povestit Israela. (VEZI PE CANCAN.RO: Israela Vodovoz a fost înmormântată în secret, în Israel! )

Moartea i-a mai dat târcoale Israelei și pe masa de operație. Din cauza cortizonului, spunea Israela, s-a ales și cu vasodilatație, provocându-i sângerări interne. În timpul operațiilor la care a fost supusă, organismul Israelei a cedat și a intrat în moarte clinică de două ori. Medicii israelieni au reușit, însă, s-o salveze și să-i schimbe radical viața. Ca o ironie a sorții, regina salsa și-a găsit sfârșitul tot din cauza problemelor cauzate de inelul gastric.

