„Am văzut în ultimele zile în ce stadiu se află Liviu, Israelei nu i-ar fi plăcut să îl ştie aşa… Israela păstra bani şi în casă. La câţiva ani după nuntă m-a rugat să ţin la mine o anumită sumă de bani, la început mi-a fost teamă. O cunosc din 2000 pe Israela. Ea obişnuia să aibă în casă o rezervă de bani, cash. M-a rugat să îi ţin 200.000 de euro, eu i-am dat banii înapoi, apoi ei îi era frică să nu afle Liviu de ei, să nu rămână fără ei. Eu vreau să îl ajut pe Liviu să recupereze banii. Banii sunt ascunşi într-un loc sigur. O să îl sun pe Liviu după emsiune. Vreau ca Liviu să intre în posesia acestor bani”, a declarat apropiatul Israelei Vodovoz pentru Antena Stars.

Liviu Arteni nu-și poate reveni din șoc

Fostul soț al Israelei Vodovoz este în continuare în stare de șoc. Liviu Arteni spune că este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat că nu mai are rost să trăiască și că vrea să moară. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic în cadrul unei emisiuni tv.

„Cristi, tu ești, mă? Așaaaa. Băiat de băiat ești! (…) Nu vreau să joc teatru. Vreau să spun un singur lucru. Și cu inima pe inimă. Eu mor în câteva zile că mă așteaptă ea pe mine. Am zis că nu are rost să mai trăiesc. Nu, nu…a fost vorba strict de comunicare. Atât de mult am iubit comunicarea și iubesc în continuare comunicarea. Îți spun sincer. Îmi place să vorbesc cu oameni. Să vedem unde mergem. În ce direcție mergem. Ea a înțeles. Ea s-a supărat. Îți dau cuvântul meu de onoare. Nu a vrut să mă accepte…nu a vrut să accepte adevărul meu”, a declarat Liviu Arteni, în emisiunea lui Cristi Brancu.