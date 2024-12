Ce zodie este Neti Sandu, de fapt. Este cel mai mincinos semn zodiacal din întreg horoscopul

Neti Sandu este, fără doar și poate, cel mai cunoscut nume din lumea astrologiei și a televiziunii românești. Are o carieră impresionantă în acest domeniu, care se întinde pe parcursul a mai bine de două decenii, reușind să-i dea gata pe români, de fiecare dată, cu previziunile ei astrologice. Horoscopul pe care-l prezintă zi de zi la Pro TV îi face pe telespectatori să stea cu ochii lipiți de micile ecrane. Cu toate astea, puțini știu ce zodie este celebra horoscopistă de la postul TV de pe Pache Protopopescu.

Neti Sandu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este cea mai urmărită horoscopistă din toate timpurile, telespectatorii stând ca pe ace înainte să-și prezinte momentul pe care-l are zi de zi la Pro TV. Previziunile ei astrologice sunt așteptate cu sufletul la gură de foarte mulți români, care-i urmează sfaturile și recomandările din acest punct de vedere. Are o carieră în astrologie și televiziune de mai bine de douăzeci de ani, însă puțini știu ce zodie este aceasta.

CITEȘTE ȘI: Neti Sandu știe care este zodia care va primi un bonus uriaș de sărbători! Cel mai norocos nativ

CITEȘTE ȘI: Neti Sandu ne spune care sunt cele 2 zodii care vor avea mari probleme cu banii pe final de 2024

Ce zodie este Neti Sandu, horoscopista de la Pro TV

Neti Sandu este născută în zodia Săgetător, așa că orice previziune astrologică făcută de ea acestei zodii, îi este valabilă. Săgetătorul este unul dintre cei mai puternici nativi ai zodiacului, cunoscuți și pentru alte calități, cum ar fi înțelepciunea, creativitatea, bunăvoința, exteriorizarea, curiozitatea, umorul, corectitudinea, pasional, seducător, optimist, jovial.

Pe lângă aceste aspecte este, de la sine înțeles, că acest nativ are și anumite defecte. Printre ele, cel care iese la „lumină” cel mai mult este minciuna. Săgetătorul ar fi cel mai mare mincinos al zodiacului. De multe ori, este lipsit de tact și uită să-și respecte toate promisiunile. Are nevoie să i se aducă aminte de îndatoririle sale. Poate fi orgolios, de multe ori impulsiv, arogant și sarcastic.

Are clipe în care este duplicitar, lipsit de profunzime, indiscret. Dacă n-are grijă, el se poate confrunta și cu depresia. Pică ușor în tot felul de stări, care nu-i dau pace. Sigur, depinde de momentele prin care trece și de pățaniile de care se lovește.