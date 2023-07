Cea mai bizară creatură surprinsă în 2023? Imaginile cu ciudatul animal au devenit virale

Să vezi și să nu crezi! Un bărbat a avut parte de sperietura vieții lui, după ce a dat nas în nas, într-o pădure, cu o vietate ciudată. Acesta nu s-a putut abține, a filmat-o, apoi imaginile au fost postate în mediul online. Acolo, clipul video a stârnit o mulțime de reacții și a devenit viral!

Un bărbat a avut un șoc atunci când a văzut o vietate bizară, în apropierea unui lac dintr-o pădure. Acesta a surprins câteva imagini, pe care le-a postat pe TikTok, unde au devenit virale. Este vorba de o pasăre înaltă, cu un penaj spectaculos și un cap amenințător, care i-a șocat pe privitori. Bărbatul s-a speriat și s-a îndepărtat de ea, după ce a reușit să facă un clip video. Apoi, s-a întrebat ce fel de creatură este, căci nu semăna cu nicio pasăre pe care el o cunoștea. Internauții au rămas surprinși să vadă videoclipul care a circulat pe internet. Părerile lor au fost împărțite, mulți neștiind despre ce vietate este vorba.

Ce creatură era, de fapt

Ei bine, creatura din imagini este un biter. Deși are un aspect înfricoșător, aceasta este total inofensivă. Este o pasăre care se hrănește cu pește, insecte și are penaj strălucitor, maro-gălbui, acoperit cu dungi întunecate. Are aripi uriașe și arcuite, care o ajută să zboare. Aceasta își duce veacul prin apropierea apei, unde caută pești să se hrănească.

Trăiește în vegetație, fiind o pasăre misterioasă, scumpă la vedere. Biterul arată ca orice pasăre normală, sălbatică. Singura excepție este când se simte amenințată. Atunci este momentul când își activează mecanismul de apărare. Biterii se înfoaie și sunt gata să atace, dacă se simt în pericol. La fel s-a întâmplat și-n imaginile surprinse de bărbatul respectiv. Nu este singura lor particularitate. Masculii scot sunete puternice, primăvara, care se aseamănă cu un bubuit. Există aproape 30.000 de biteri pe tot continentul.

Filmarea postată pe TikTok a făcut înconjurul lumii. În doar câteva zile de când a fost postat, clipul video a strâns aproape 200.000 de like-uri și o mulțime de reacții. Zeci de mii de oameni au lăsat comentarii, întrebându-se ce fel de creatură este cea din imagini. În cele din urmă, au aflat, iar misterul a fost elucidat.