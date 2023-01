Cea mai mare durere a Gabrielei Cristea: „Ne-a rupt sufletul în două”. Vedeta a trecut prin chinuri de nedescris

Pentru Gabriela Cristea, lucrurile nu au fost întotdeauna roz. Chiar dacă, acum, vedeta are o viață la care mulți visează, în trecut, vedeta a avut parte de o durere fără margini. Durere care a dus-o la capătul răbdării.

Viața Gabrielei Cristea nu a fost ferită de lumina reflectoarelor. A fost mereu în centrul atenției, a fost cooptată în proiecte de succes, iar pe partea personală, vedeta de televiziune se bucură de o familie care o face să radieze de fericire. Doar că, viața ei nu a fost, întotdeauna, chiar așa de roz. În trecut, Gabriela Cristea a trecut prin cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Dorința de a avea copii și de a nu-și putea vedea visul cu ochii din cauza problemelor de sănătate au distrus-o pe Gabriela. Experiența prin care a trecut a fost cea mai dură, iar cu durere în suflet, aceasta a povestit cum s-a luptat cu dureri crunte, în momentul în care sarcina pentru care s-a rugat atât de mult la Dumnezeu, s-a oprit din evoluție. Durerea resimțită nu poate fi redată în cuvinte.

„Am mai spus aşa, fost o experienţă fizică foarte dură şi foarte dureroasă. O experienţă sufletească ce ne-a rupt sufletul în două. Nu sunt nici prima, nici ultima.

Pentru mine a fost extrem de dureros, ne doream un copil, s-a întâmplat, am rămas însărcinată și a fost wow. A urmat apoi palma pe care am primit-o. Nu aveam nicio suferinţă fizică şi nu am înțeles. După ce m-am bucurat, te ridică Dumnezeu până la cer şi apoi îţi dă drumul, durerea sufletească a fost extrem de dură.

În perioada respectivă am simțit durerile facerii timp de 5 zile. M-am încăpăţânat în speranţa că poate totuşi mâine se întâmplă un miracol, o minune. Sarcina mea se oprise din evoluţie”, a declarat Gabriela Cristea, pentru Viva!.

„Tavi se uita la mine și nu știa ce să facă”

Momentul acela a fost crunt pentru Gabriela Cristea. Durerea pe care a resimțit-o a fost asemănătoare cu nașterea propriu-zisă. Tavi, soțul ei, i-a fost cel mai mare sprijin.

Însă, din cauza acelei perioade grele, vedeta ajunsese la concluzia că nu o să poată deveni mamă niciodată, iar până să-și vadă visul cu ochii, vedeta a urmat numeroase tratamente.

„Doctoriţa mea era plecată în provincie. Eu am zis că refuz să mă vadă altcineva. Efectiv au început contracţiile, eu refuzam. Îmi găsisem o singură poziţie, stăteam în patru labe, pe covor şi mă plimbam de jur împrejurul covorului de durere. Tavi se uita la mine şi nu ştia ce să îmi facă. În primă fază te doare sufletul, dar când începe durerea fizică nu ştii ce să mai faci. Eu am aşteptat-o pe doctoriţa mea până duminică seara, când mi-a făcut intervenţia. Practic, dupa aceea, încă două zile, până se retrage uterul, am suferit, am mers la emisiune.

Acum vorbesc cu detaşare, sunt împlinită din punctul ăsta de vedere. Femeile care trec prin aşa ceva cu greu depăşesc”, a mai completat aceasta, potrivit sursei citate.

