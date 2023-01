Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii. Ce a pățit prezentatoarea TV: „Azi noapte ne-am întors”

Gabriela Cristea a făcut un anunț despre motivul pentru care a dispărut de pe rețelele de socializare. Gazda emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii”, a absentat din mediul online, iar fanii au luat-o la „rost”.

Gabriela Cristea și soțul său, Tavi Clonda, au plecat într-o binemeritată vacanță, în Tenerife. Cei doi soți au luat o mică pauză de la activitățile profesionale, și și-au încărcat bateriile, pe plaja tropicală. Din acest motiv, Gabriela Cristea a fost absentă în mediul online, acolo unde le împărtășește fanilor momente din viața ei. Cum fanii nu sunt obișnuiți ca aceasta să fie absentă, aceștia au luat-o cu „asalt” și i-au trimis mai multe mesaje.

De ce a fost absentă Gabriela Cristea în mediul online

Prezentatoarea TV susține că s-a bucurat din plin de vacanță, motiv pentru care nu a mai postat atât de des pe rețelele de socializare, însă le mulțumește tuturor pentru toate gândurile și mesajele.

„Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru că nu am mai postat în feed de multă vreme, dar ne-am dorit tare mult să ne bucurăm mai mult de «noi» la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanța unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife și ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din altă lume. Toate imaginile filmate le vom grupa în două vloguri pe care le vom încaărca în curând pe YouTube, iar zilele următoare o să urcam aici mai multe poze. De astăzi la muncă, dar vă povestesc mai târziu ce și cum”, a scris vedeta pe pagina personală de Instagram.

Gabriela Cristea, despre momentele dificile din viața ei

Și pentru că și-a obișnuit fanii să le spună tot ceea ce se întâmplă în viața ei, Gabriela Cristea posta, în urmă cu ceva timp, stările prin care a trecut.

Prezentatoarea TV ajunsese la un nivel de oboseală emoțională, pe care cu greu îl mai putea duce. Soția lui Tavi Clonda susținea că în astfel de momente, familia e cea care îi dă putere să treacă peste orice.

„Zilele astea m-am simțit copleșită! Oboseala emoțională este mai greu de gestionat față cea fizică. Azi am tras aer în piept, m-am scuturat de toate energiile nocive și mi-am zis: când nu mai pot, mai pot puțin. Familia mea este puterea mea! Tu de unde îți iei puterea?”, a scris Gabriela Cristea, în urmă cu ceva timp pe pagina de Instagram.