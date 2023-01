Boala secretă cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea. Vedeta a vizitat nenumărați medici

Gabriela Cristea se numără printre cele mai iubite prezentatoare Tv din România. Încă de la debutul ei în televiziune, vedeta a căpătat un mare succes, iar cariera sa impresionantă i-a adus mari satisfacții. Cu toate acestea, munca la foc continuu nu a lipsit-o de un program încărcat și un stres incredibil, lucruri care și-au pus amprenta asupra stării sale de sănătate.

Gabriela Cristea are probleme de sănătate endocrinologice

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea a fost invitată la „Teo Show”, unde a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Toată lumea s-a întrebat de-a lungul anilor cum a reușit să ia atâtea kg în greutate, iar vedeta Tv a dezvăluit, în sfârșit, care a fost cauza.

„Pot să spun că am fost un caz fericit. Spre norocul meu, am descoperit că tind să dezvolt aceste probleme chiar când s-a declanșat boala. Le puneam pe seama oboselii și a stresului. Mi-am făcut analizele și factorii endocrini și totul a fost în regulă.

Mi-am refăcut analizele după trei luni și am descoperit că sunt peste parametrii normali, cu puțin, dar eram. Am ajuns la medic exact când trebuia”, a mărturisit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii.

Medicul i-a recomandat un alt stil de viață

Din cauza acestor probleme de sănătate, Gabriela Cristea s-a despărțit, în trecut, de emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, show care a consacrat-o în lumea televiziunii.

Cel care a reușit să o convingă să adopte un alt stil de viață a fost chiar medicul ei endocrinolog. Acesta i-a recomandat o alimentație echilibrată, sport, dar și mai puțin stres pentru a i se îmbunătăți starea de sănătate.

Ulterior, prezentatoarea Tv a acceptat să meargă și la un nutriționist și de asemenea să urmeze cursuri de pilates pentru a-și putea ține sub control afecțiunea.

Gabriela Cristea a apelat la psiholog după ce a fost infectată cu virusul SARS-COV-2

Anul trecut, Gabriela Cristea a fost testată pozitiv cu virusul SARS-COV-2. În acea perioadă, vedeta a avut nevoie de consilierea unui terapeut deoarece s-a confruntat cu atacuri de panică. Nu a făcut o formă gravă a bolii, însă aceasta a clacat și a apelat la ajutorul psihologului pentru a reuși să depășească momentul.

„Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ. Am vorbit cu psihologul și mi-a zis că, după o lună de la boală, ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, alții mai puțin agresiv.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că, dacă luăm foc în casă, noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze, noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a dezvăluit prezentatoarea într-o ediție a emisiunii „Xtra Night Show”