Cel mai ciudat job din România. Câți lei câștigă pe zi o „bonă” de animale de companie

Nimeni nu s-a gândit vreodată că acest job este real! O tânără în vârstă de 25 de ani din Iași câștigă bani frumoși lucrând drept „bonă” pentru animalele de companie. Lucrează deja de 7 ani în acest domeniu! Iată cu cât este plătit unul dintre cele mai ciudate job-uri din România!

În urmă cu șapte ani, Diana Humă, în vârstă de 25 de ani s-a înscris pe o platformă online, unde proprietarii caută bone pentru pisici şi câini. La acea vreme, tânăra studia Medicina Veterinară în cadrul Universității de Științele Vieții Iași, iar motivul pentru care a ales acest job a fost să facă rapid bani pentru a se întreține.

Acum, Diana nu se mai vede trăind fără a fi bonă pentru animale. În timpul săptămânii, tânăra în vârstă de 25 de ani este corporatistă, iar atunci când are puțin timp liber se dedică în totalitate animalelor.

Acest job devine din ce în ce mai popular printre tinerii din România, aceștia fiind atrași de cât de ușor se pot câștiga bani. O bonă pentru animale de companie poate câștiga în jur de 30 – 150 de lei pe zi. Spre exemplu, Diana Humă se deplasează la domiciliul ieșenilor care pleacă în vacanțe pentru a avea grijă de necuvântătoarele care rămân acasă.

Corporatista în vârstă de 25 de ani hrănește animalele, se joacă cu ele, dar poate avea grijă și de cele care au nevoie de tratament sau atenție specială, având în vedere că anul trecut a terminat studiile Facultății de Medicină Veterinară, Universitatea de Științele Vieții Iași. Chiar dacă putea profesa tot în domeniul medical veterinar, Diana a ales să lucreze într-o corporație. Cu toate acestea, în timpul liber lucrează ca bonă pentru animale, aceasta fiind pasiunea sa de suflet.

„Iubirea și pasiunea pentru animale este prezentă încă de când eram mică. Îmi aduc aminte că orice animăluțe găseam pe stradă, le duceam mamei în speranța că mă va lăsa să le adopt pe toate. Dintotdeauna, mi-am dorit să fiu medic veterinar, dar nu credeam că voi avea tăria de a face asta. Asta s-a schimbat în momentul în care lângă bloc am găsit un câine în stare critică. Neavând mașină și posibilități, am postat cazul pe Facebook și am primit ajutorul câtorva persoane. Am mers la cabinet, unde medicii au început să-i acorde toate îngrijirile necesare.

Din păcate, povestea are un final trist, dar acea zi, acea întâmplare m-a făcut să realizez că sunt capabilă să rezist sub presiune, să mă concentrez în situații critice și să devin un medic veterinar bun și empatic. Astfel, după terminarea liceului, m-am înscris la Facultatea de Medicină Veterinară, fiind, de altfel, și singura mea opțiune. Dorința mea era să învăț să îmi pot ajuta, în primul rând, propriile animăluțe, dar și animăluțele de pe stradă, aflate în suferință. În primul an de facultate, am descoperit un site, unde te puteai înscrie, dacă doreai să oferi servicii de pet sitting, iar de acolo a început totul.

În anul 2023, am terminat facultatea, însă din anumite motive am ales să continui cu jobul pe care îl aveam deja într-o corporație. După ce termin munca, sunt bonă pentru animăluțe. Luna mai, de exemplu, a fost plină, fac asta cam 2-4 ore pe zi, să zicem”, a povestit Diana Humă, potrivit bzi.ro.