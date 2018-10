Cel mai mare secret al Annei Roman a ieșit la iveală: ”Trei ani am fost căsătoriți”

A devenit cunoscută după relația pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu însă puțini sunt cei care știu că bruneta a fost căsătorită timp de trei ani.

Anna Roman a fost căsătorită timp de trei ani. Ea și fostul ei soț au fost împreună zece ani însă au decis să meargă pe drumuri separate. Totuși, bruneta are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei soț și nu regretă pasul făcut.

”Eu cu fostul meu soţ am fost împreună 10 ani, dintre care trei am fost căsătoriţi. El este din Petroşani, ca şi mine. Când am divorţat am decis să mă mut la Bucureşti. Am rămas prieteni, este un om foarte bun. Nu consider că am suferit o dezamăgire aşa că aş putea face din nou pasul, m-aş vedea mireasă. Însă de data asta vreau o nuntă restrânsă, cu o rochie de mireasă foarte simplă, lejeră, pe undeva, pe o plajă”, a declarat Anna Roman pentru site-ul izabelaionita.com.