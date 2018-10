Anna Roman, ședință foto topless! Imagini interzise cardiacilor

Anna Roman a fost protagonista unei ședințe foto incendiare! Bruneta a pozat topless, iar fanii ei au fost în extaz când au văzut imaginile.

Anna Roman este o femeie frumoasă și știe să-și scoată în evidență atuurile. Bruneta a fost protagonista unei ședințe incendiare care a avut loc la un palat din Capitală. Sexy-modelul a renunțat la inhibiții, dar și la haine și a flirtat cu camera de fotografiat. Anna Roman a publicat o fotografie și pe contul ei de Instagram în care apare într-o ipostază de zile mari: topless, într-o pereche de desuuri negre. (CITEȘTE ȘI: EX-LOGODNICA LUI CĂTĂLIN CAZACU A LUAT O DECIZIE RADICALĂ)

Anna Roman, cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui. (CITEȘTE ȘI: FOSTA LOGODNICĂ A LUI CĂTĂLIN CAZACU RUPE TĂCEREA DESPRE NOUL IUBIT)

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui. Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.