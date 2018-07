Fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu rupe tăcerea despre noul iubit: ”A fost atracție la prima vedere!”

Fotomodelul Anna Roman a trăit o poveste de dragoste tumultuoasă cu motociclistul Cătălin Cazacu. (Promotiile zilei la monitoare ) Cei doi s-au despărțit, s-au împăcat, apoi s-au despărțit din nou, iar acum frumoasa brunetă și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, Anna rupe tăcerea despre noul ei iubit.

Soarele a răsărit, din nou, pe strada Annei Roman! Fotomodelul trăiește o poveste ca-n filme cu un italian care a devenit milionar în euro după ce s-a lansat în industria jocurilor de noroc.

Christian a mai încercat, de-a lungul timpului, să-i intre în grații brunetei, însă Anna era într-o relație cu alt bărbat. Acum, italianul a profitat de faptul că frumoasa româncă este, în sfârșit, o femeie liberă și nu s-a lăsat până nu a cucerit-o! (CITEȘTE ȘI: LOGODNICA LUI CAZACU I-A LUAT MINȚILE PUȘTIULUI CU MAȘINI DE 1 MILION €!)

”Îl cunosc pe Christian de aproximativ 10 ani, l-am cunoscut întâmplător la un party. A fost atracție la prima vedere, dar eu în acea perioadă eram într-o relație foarte serioasă și totul s-a rezumat doar la o prietenie frumoasă. Prin martie anul aceasta am fost în vacanță în Italia și ne-am intersectat din nou. El a rămas la fel de frumos. Și… sunt femeie, normal că mi-a plăcut! Christian este cam tot ce mi-am dorit de la un bărbat. Nu îi lipsește absolut nimic. Suntem împreună de câteva luni, ne vedem aproape săptămânal și totul este minunat între noi”, a mărturisit Anna Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Anna Roman, răsfățată la maximum de noul ei iubit

Anna Roman a cedat insistențelor lui Christian și i-a dat o șansă! Fotomodelul nu regretă deloc pentru că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Italianul o răsfață la maximum pe brunetă cu diverse cadouri și buchete imense de trandafiri albi, florile preferate ale Annei. Christian este un gentleman, nu glumă! Și… ce-i drept, știe cum să se poarte cu o femeie. (VEZI ȘI: ANNA ROMAN, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE FOSTUL IUBIT ȘI-A ASUMAT RELAȚIA CU ILINCA OBĂDESCU)

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

