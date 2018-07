Ana Roman, primele declarații după ce fostul iubit, Cătălin Cazacu, și-a asumat relația cu Ilinca Obădescu

La câteva ore după ce au apărut atât imagini cu motociclistul Cătălin Cazacu și noua lui iubită, Ana Roman a făcut declarații tranșante la adresa fostului logodnic. Trăgând linie însă, bruneta i-a urat să își găsească liniștea și fericirea în brațele prezentatoarei Ilinca Obădescu.

Fosta logodnică a lui Cazacu a spus că acesta profită de celebritate

După ce a afirmat că profită din plin de notorietatea câștigată în urma participării la “Exatlon”, i-a urat să fie fericit alături de Ilinca Obădescu, una dintre prezentatoarele de la Kanal D care aduce știrile în casele oamenilor.

“A, da? (n.r.: despre relaţia lui Cătălin Cazacu). El profită de celebritate. Să profite şi să fie fericit, dar are o vârstă şi nu mai merge cu jocuri de astea. Noi suntem prieteni şi atât”, a povestit Ana Roman în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Ana Roman, cerută de soție de motociclistul Cătălin Cazacu

Vedeta a vorbit şi despre perioada în care a fost iubita și, ulterior, logodnica lui Cătălin Cazacu. Ea și cunoscutul sportiv aveau planuri de nuntă.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamgătiă pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, a mai spus focoasa brunetă.