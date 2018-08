Ex-logodnica lui Cătălin Cazacu a luat o decizie radicală! A hotărât să…

După ce și-a găsit alinarea în brațele unui milionar italian, senzualul model Anna Roman s-a hotărât să-l ”șteargă” din viața ei pe faimosul Cătălin Cazacu.(Reduceri mari la jocuri PC) Bruneta a apelat la serviciile unul artist tatuator pentru a-și acoperi tatuajul ce reprezintă data de naștere a fostului logodnic de pe braț. Cu siguranță între cei doi nu mai există nicio cale de împăcare CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini, exclusive.(CITEȘTE ȘI: BOGĂTAȘUL ITALIAN VORBEȘTE DESPRE EX-LOGODNICA LUI CAZACU: ”ANNA ESTE O FEMEIE…”)

Gesturile pripite se plătesc cu vârf și îndesat, iar Anna Roman a învățat, din păcatele, pe pielea ei, acest lucru. După ce, în urmă cu aproximat un an, înainte ca motociclistul să plece în Republica Dominicană pentru Exatlon, a ținut să-și declare dragostea într-un mod de-a dreptul inedit și și-a tatuat pe braț o inimioară și data de naștere a lui Cătălin Cazacu, acum pare să regrete enorm gestul făcut.

Cum e firesc, focoasa brunetă este mai hotărâtă ca niciodată să uite de ex-logodnicul ei Cătălin Cazacu. Așa că, în urmă cu două zile, senzualul model a mers la un salon de tatuaje, acolo unde a apelat la un specialist care i-a acoperit vechiul tatuaj.

Îmbrăcată lejer, Anna a mers la salon, acolo unde s-a așezat cuminte pe scaun și a așteptat ca artistul tatuator să-și facă treaba.În mai puțin de jumătate de oră, Anna Roman a scăpat de "urmele" trecutului chiar dacă pentru asta a fost nevoită să îndure disconfortul aparatului de tatuaj.

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui. Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.