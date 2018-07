Anna Roman, ex-logodnica lui Cazacu, și-a înnebunit noul iubit! Ca să-i ”probeze” dragostea, italianul a decis să…

Anna Roman și-a înnebunit, de-a dreptul, noul iubit! (Oferta speciala playstation) Ca să-i ”probeze” dragostea, italianul Christian a venit, val-vârtej, la București pentru a lua prânzul cu fotomodelul. Au petrecut clipe romantice la un local de lux, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, imaginile cu ex-logodnica lui Cătălin Cazacu și prosperul om de afaceri.

Anna Roman a trăit o poveste de dragoste tumultuoasă cu motociclistul Cătălin Cazacu. Cei doi s-au despărțit, s-au împăcat, apoi au luat-o, din nou, pe drumuri separate. De această dată definitiv! Pentru că frumoasa brunetă a început, de câteva săptămâni, o relație ca-n filme cu un italian care a devenit milionar în euro după ce s-a lansat în industria jocurilor de noroc. (Reduceri mari la jocuri PC)

Pentru moment, Anna și Christian au o relație la distanță, tânărul petrecând mai mult timp în Italia, unde are grijă de afaceri. Atunci când timp îi permite, milionarul se urcă însă în primul avion și vine la București, pentru a fi alături de iubita lui. La fel s-a întâmplat și la începutul acestei săptămâni, când bărbatul a aterizat în Capitală, ca să-i arate dragostea ex-logodnicei lui Cătălin Cazacu. (CITEȘTE ȘI: LOGODNICA LUI CAZACU I-A LUAT MINȚILE PUȘTIULUI CU MAȘINI DE 1 MILION €!)

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-a întâlnit pe Anna și Christian în timp ce ieșeau de la NUBA, unde au luat masa. Îmbrăcați lejer, cei doi au părăsit localul îmbrățișați. S-au sărutat imediat ce au ieșit, după care și-au văzut de drum. Au pornit la o plimbare prin aer liber, ocazie cu care au discutat, cel mai probabil, despre viitorul lor comun. Între ei există, vizibil, atracție și dragoste adevărată!

Anna și Christian se cunosc de 10 ani!

Așa cum se poate observa din imagini, Anna Roman este foarte fericită și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Conform unor surse bine informate, Christian o răsfață pe superba brunetă cu diverse cadouri și buchete imense de trandafiri albi, florile preferate ale Annei. Italianul este un gentleman, nu glumă! Și… ce-i drept, știe cum să se poarte cu o femeie.

”Îl cunosc pe Christian de aproximativ 10 ani, l-am cunoscut întâmplător la un party. A fost atracție la prima vedere, dar eu în acea perioadă eram într-o relație foarte serioasă și totul s-a rezumat doar la o prietenie frumoasă. Prin martie anul aceasta am fost în vacanță în Italia și ne-am intersectat din nou. El a rămas la fel de frumos. Și… sunt femeie, normal că mi-a plăcut! Christian este cam tot ce mi-am dorit de la un bărbat. Nu îi lipsește absolut nimic. Suntem împreună de câteva luni, ne vedem aproape săptămânal și totul este minunat între noi”, a mărturisea Anna Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în urmă cu doar câteva zile. (VEZI ȘI: ANNA ROMAN, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE FOSTUL IUBIT ȘI-A ASUMAT RELAȚIA CU ILINCA OBĂDESCU)

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna și Cătălin au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman. (VEZI AICI: ANA ROMAN A IEȘIT DIN CASĂ FĂRĂ SUTIEN, IAR NOI AVEM CELE MAI HOT IMAGINI!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)