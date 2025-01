Cel mai nou cuplu din showbiz! Cu cine s-a combinat Dani Boy, după despărțirea de ispita Mădălina Maricuț

După ce s-a speculat că ar forma un cuplu, recent, Dani Boy, pe numele său real Daniel Ungurenau, a confirmat relația cu influencerița Bettyshor. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a asumat noua relație și a făcut o serie de declarații neașteptate despre iubita lui.

Daniel Ungureanu a devenit cunoscut datorită participării sale la Insula Iubirii 2024. Tânărul a venit pe insula tentațiilor alături de Maria, alături de care avea o relație de 5 ani, însă cei doi au picat rapid cel mai dur test al fidelității. Dani Boy, așa cum a fost poreclit, și-a găsit rapid alinarea în brațele ispitei Mădălina. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au continuat relația și în România, însă nu a durat mult până când au decis să pună punct aventurii lor. Finalul s-a lăsat cu scandal și acuzații de hărțuire – vezi AICI informații.

După despărțirea cu scandal de ispita Mădălina Maricuț, Dani Boy a făcut o nouă cucerire. Fostul concurent de la Insula iubirii are o relație cu influencerița Beatrice Ungureanu, cunoscută în mediul online cu numele de Bettyshor. Cei doi au fost surprinși recent într-un mall din București, în timp ce se plimbau. Ulterior, cuplul a petrecut câteva zile la munte, într-o escapadă romantică – vezi AICI imagini.

Recent, Daniel Ungureanu a ieșit public și a confirmat relația cu Beatrice Ungureanu. Acesta a declarat că a pus ochii pe tânăra brunetă încă de când a participat la gala RXF, când a luptat în ring cu Tatiana. Dany Boy de la Insula Iubirii a comis-o grav! L-a ”ars” pe soțul Deliei cu un pumn în masă! Dar ce va urma…

„Pot spune că suntem la început, dar ne merge foarte bine. Suntem împreună de o săptămână. O știam de când am fost la o gală RXF, de când a luptat cu Tatiana. Cam de pe atunci am pus ochii pe ea să zic așa. Săptămâna trecută a fost la Sinaia cu prietena mea bună, Roxana Țuțu și pur și simplu ne-am întâlnit. Așa a fost să fie.

Din ce am văzut pe internet așa știam și eu ( n.r. că era într-o relație cu Neveu), dar în momentul în care ne-am văzut nu cred că erau împreună. Altfel nu se ajungea să avem o relație amândoi. Nu am stat să o întreb de el sau ceva. Doar am profitat de timpul petrecut împreună.”, a declarat Daniel Ungureanu pentru FANATIK.