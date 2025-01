Dani Boy iubește din nou?! Cu ce vedetă a fost surprins în mall, dar și la... munte!

Lui Dani Boy îi place să trăiască viața la maxim! Fostul concurent de la Insula Iubirii a făcut mai multe cuceriri după despărțirea scandaloasă de Mădălina Maricuț. De această dată, concurentul de la Insula Iubirii a fost surprins alături de o tânără cunoscută în spațiul public. Aceasta s-a aflat în centrul mai multor controverse. Fanii i-au văzut împreună atât la mall, cât și la munte.

La scurt timp după despărțirea de Mădălina Maricuț, Dani Boy s-a afișat cu o șatenă pe rețelele de socializare – Denisa. Atunci, el a introdus-o ca fiind iubita sa. Nu a trecut mult timp și fostul concurent de la Insula Iubirii a apărut alături de o altă domnișoară, de această dată blondă. Ei bine, nici acea relație nu a funcționat, iar acum a fost surprins în compania unei noi cuceriri.

Recent, internuții au publicat pe TikTok două imagini cu Dani Boy, în compania lui Beatrice Ungureanu, cunoscută sub numele de Bettyshor pe rețelele de socializare. Cei doi au fost fotografiați la mall, în timp ce se plimbau. De asemenea, au luat și masa împreună.

Ulterior, oamenii au observat că Dani Boy și Bettyshor au avut parte de o escapadă romantică la munte. Mai exact, fostul concurent de la Insula Iubirii și noua sa cucerire au publicat câte o imagine surprinsă din același loc, la diferență de câteva minute.

Coincidența face ca cei doi să aibă același nume de familie – Ungureanu. Deși Dani Boy este foarte activ pe rețelele de socializare, de această dată a preferat să se bucure de noua cucerire departe de ochii curioșilor.

Beatrice Ungureanu, alias „Bettyshor”, este luptătoare MMA, iar în luna mai a fost în centrul unei mari controverse. Mai exact, ea este una dintre femeile bătute de „Perversul de pe Târgu Ocna” în lupta RXF.

În ceea ce privește viața amoroasă, la fel ca Dani Boy, și Bettyshor a avut parte de relații tumultuoase. Curios este că la finalul anului trecut, tânăra s-a afișat alături de Neveu, un alt bărbat cunoscut pe TikTok, mai ales în urma luptelor din cușca RXF.

Beatrice Ungureanu a fost într-o relație și cu Romeo Vasiloni. Cei doi și-au asumat idila în luna mai a anului trecut. Atunci, ei au dezvăluit că i-a unit pasiunea pentru galele MMA, context în care s-au și cunoscut!

„Ne-am cunoscut la prima conferință de presă RXF și i-am dat follow, mi-a dat follow, am început să vorbim, am ieșit la o primă întâlnire. Am ieșit pe role! Pe role și-n parc! Eu am invitat-o la o cafenea, dar a zis să facem ceva mai altfel și mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost cea mai frumoasă primă întâlnire pe care am avut-o!”, a declarat ispita de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.