Cel mai spectaculos miliardar al planetei va ateriza cu elicopterul la NUBA!

”Marea Nebunie” este din ce în ce mai aproape, au mai rămas doar trei zile până la deschiderea celui mai futurist club de la mare. Potrivit surselor CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, celebrul Gianluca Vacchi va ajunge la Nuba Beach Club cu un elicopter. Prezența renumitului star de la Hollywood Leonardo DiCaprio nu a fost confirmată oficial, dar acest lucru nu înseamnă că celebrul actor nu va lua parte la marea nebunie care are loc în Nuba Beach Club. (CITEȘTE ȘI: CE NENOROCIRE NE PREGĂTEȘTE NUBA LA MAMAIA! AȘA CEVA….)

Cunoscut petrecăreț de cursă lungă, Leonardo DiCaprio călătorește aproape tot timpul, fiindu-i și simplu zburând privat. Motivul prezenței lui Leo la Mamaia este concertul starului internațional grec Antonis Remos, care va cânta la deschiderea NUBA. Lui Leo îi place Remos, fiind un fan al muzicii sale.

Peste 1.500 de brățări de acces au fost vândute pentru party-ul de deschidere de la NUBA Mamaia, care va dura trei zile: începe Remos, continuă Gianluca Vacchi și se termină cu DJ-ul milionar Jean Roch, proprietarul lanțului de cluburi VIP ROOM (Paris, St. Tropez etc.). Maraton, maraton.(NU RATA, AICI: EBA & CĂTĂLIN ŞI-AU ”OFICIALIZAT” RELAŢIA LA NUBA!)

Nu ar fi singura dată când Leo di Caprio își ia avionul și merge special la un concert al lui Remos, ultima dată întâmplându-se la Mykonos, recent. Nu există o confirmare oficială, revenim cu detalii.

Nuba Beach Club pare că va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare în imagini cel puțin, așa promit și băieții care îl au. Inaugurarea are loc pe 28 aprilie, iar stocul de șampanie fină, Armand de Brignac, este deja făcut. Designul mișto din poze este realizat de un celebru arhitect român din New York, care după imagini pare că le are cu desenul. Bine de tot chiar. A făcut mai multe cluburi la New York, dar nu numai.(NU RATA, AICI: CE-AU FĂCUT CELE MAI FRUMOASE FEMEI DIN BUCUREŞTI ŞI NIŞTE MILIONARI EXCENTRICI LA NUBA!)

Lux – lux, piscine, vegetație ca la Ecuator, tipese, străini “doldora” în căutarea unui (unor) suflet (e ) pereche, muzică melodioasă și mâncare. Nu bună. Foarte bună. Deja a fost aprobat meniul după multiple degustări (n.r. n-am fost invitați la niciuna, dar băieții de la DAS care știu tot se jură pe roșu că e treabă bună) și pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Deci cam exact ce trebuie pentru plaja din Mamaia. La deschidere va fi groasă rău de tot, un adevărat “carnagiu” de celebrități: vor fi acolo unii dintre cei mai cunoscuți cântăreți. Și nu din România. Și da, vor cânta. Revenim cu detalii însă pe tema asta.