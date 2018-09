Cel mai tare anunț de pe OLX! Cum încearcă să-și vândă un bucureștean mașina: „Poți să te duci cu ea în Bulgaria că nu ți-o fură nimeni nici cu ușile descuiate!”

Un bucureștean a dorit să-și vândă mașina, un Ford Focus, pe OLX, cu 999 de euro, preț negociabil. Mesajul care a însoțit anunțul a făcut deliciul utilizatorilor. Modul în care bărbatul și-a descris autoturismul merită un premiu.

Bucureșteanul i-a anunțat pe cei interesați că vinde un Ford Focus din 2001, dar „reclama” pe care i-a făcut-o mașinii cu siguranță nu și-a atras niciun cumpărător. Cu siguranță oamenii au „gustat” umorul bărbatului care a spus că vrea să-și facă de râs mașina.

„Dacă vreodată te-ai visat la volanul unui Mustang roșu gonind pe Route 66 cu o blondă în dreaptă sau la volanul unui F150 cu punte dublă pe spate și 6,2L, ei bine, acest Ford nu are nicio legătură cu ele. E un fel de vărul lor de la țara făcut la beție cu un vecin semiretardat și alcoolic și renegat de toți, care face mereu familia de că*at la câte o reuniune. De aia îi și zice Focus, că trebuie să te concentrezi asupra lui că să nu facă vreo prostie.

Mașina e propulsată de un motor de 1600cmc, 16v și nu înțeleg ce au greșit ăștia când l-au fabricat de e Euro4. La cât consumă și cum e gândit, sigur au mituit pe cineva că să obțină normă asta de poluare. În oraș consumă cam 10L/100 km. În afară nu știu exact consumul, pentru că atunci când ies cu ea din București, e atât de aglomerat încât orice calcul normal este dat peste cap. Să zicem că media extraurbana ar fi de 6L/100 km. Într.un exces de zel am atins uimitoarea viteză de 170 km/h, viteză atinsă în treaptă a 5-a (până atunci nu am știut că are atâtea viteze). Oricum, m.am bucurat nespus de top speed pentru că imediat a trebuit să testez și frânele. Iar faptul că am postat acest anunț este dovadă clară că ele functioneza acolo cât de cât. Cei 241.500 km dovedesc că mașină pornește, ajunge undeva și se oprește.

Anul de fabricație este 2001. Asta înseamnă că în curând va atinge vârstă majoratului. Vârstă la care se poate mărită legal, vărsta la care poate lua decizii de una singură și va putea să nu mai ajungă acasă la oră stabilită. Caracterul sportiv al mașinii e amplificat de tobă spartă sau o fisură undeva pe evacuare plus o vibrație a motorului (posibil compresorul de AC sau ceva tampoane ale motorului) care îți dau senzația că te afli într-un muscle car veritabil”, așa și-a început bucureșteanul anunțul.

„Aș mai scrie eu multe, dar nu mai am loc!”

Bărbatul susține că mașina a fost adusă în 2014 din Germania de către cineva care abia aștepta să scape de ea și care nici măcar nu l-a lăsat să o conducă.

„Ca orice mașină care exprimă luxul, opulență și personalitatea marcantă a celui ce o conduce, este neagră. Vară cu siguranță vei muri de cald în ea și tocmai când vei ajunge la destinație, AC.ul manual va regla temperatură în habitaclu. Să ai mereu grijă că butoanele de încălzire în scaune să nu fie activate. Totuși, nu ar trebui să îți pese atât de mult de ele pentru că la scaunul șoferului merge din an în Paști. Și de pasager nu te interesează, oricum nu cred că o se se urce nimeni cu ține în mașină. De fapt accesul în mașină e limitat de cele doar 3 uși (da, hayonul e considerat ușă, nu înțeleg de ce… nici măcar ieșire de urgență nu ar trebui să fie). Datorită accesului limitat și dificil, nu e o mașină cu care să vrei să mergi să jefuiești o bancă. Oricum, cine ajunge în spate, acolo rămâne. Nu poate ieși din mașină fără voia ta, nu poate deschide geamul să fumeze, să arunce gunoaie pe stradă sau să adreseze cuvinte obscene fețelor îmbrăcate provocator. Totuși, dacă cineva te admiră din partea stânga, va spune că ai mașină nouă. Asta pentru că cineva a fost foarte invidios pe ea, încât mi-a lovit-o bine de tot în parcare. Deci, proaspăt vopsită pe jumătate. Și pentru momentele alea în care nu merge încălzirea în scaunul șoferului de care vorbeam mai sus, pe partea stânga e chituita bine. Tinichigii mi-au spus că acest chit e un fel de polistiren ce se pune pe blocuri pentru izolație. Deci am rezolvat și partea cu frigul.

A fost adusă în 2014 din Germania de către un domn tare drăguț și prietenos, mare iubitor de Focusuri-avea o gramadă în parcare. Îmi place să cred că era un colecționar desăvârșit-cu greu s-a despărțit de ea, nu a vrut deloc să negocieze la preț și pentru că o iubea atât de mult, nu m-a lăsat să o conduc decât după ce i-am dat banii și mi-a aruncat cheile din taxiul ce demara în trombă. Sunt sigur că avea lacrimi în ochi și de asta nu a privit înapoi.

Este fix genul de mașină cu care să te duci în concediu în Bulgaria. Odată ajuns acolo, ai un avantaj maxim: nu ți-o va fura nimeni nici dacă o lași cu ușile descuiate și geamurile lăsate. Deci o grijă în minus. Iar dacă o lași într-o parcare obscură la bloc, nici aurolacii nu vor să doarmă în ea, au și ei totuși mândria lor.

Aș mai scrie eu multe, dar nu mai am loc.

Dacă nu o vând, măcar o fac de râs!”, și-a încheiat bucureșteanul anunțul.