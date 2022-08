Cel mai tare banc cu Bulă | „M-am culcat cu soția ta în vacanță!”

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! CANCAN.RO ți-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, sigur îți vei schimba starea.

– Bulă, vreau să-ți spun ceva.

– Spune, Ștrulă!

– În primul rând, am întâlnit-o pe soția ta în vacanță. În al doilea rând, m-am culcat cu ea. Iar în al treilea rând – ce părere ai de-al doilea rând?

– În primul rând, am divorțat de ea acum un an. În al doilea rând, are sifilis. Iar în al treilea rând – Ce părere ai de-al doilea rând?

