Cele 2 zodii pentru care finalul lui august va fi un calvar! Își dau restart din 1 septembrie 2025

Luna august 2025 se anunță provocatoare pentru mai multe zodii, aducând atât tensiuni emoționale, cât și obstacole în plan profesional. Comunicarea dificilă, întârzierile sau neînțelegerile pot crea blocaje, în timp ce relațiile personale pot fi puse la încercare. În aceste condiții, răbdarea, prudența și atenția la detalii vor fi esențiale pentru a traversa cu bine această perioadă.

Gemeni

Luna august 2025 aduce pentru nativii Gemeni o perioadă plină de probleme emoționale. Intrarea lui Mercur în retrograd, pe 5 august, poate provoca dificultăți în comunicare și neînțelegeri cu cei din jur. Există riscul ca mesajele lor să fie interpretate greșit, iar cuvintele rostite la momentul nepotrivit să genereze tensiuni în relațiile personale, cu partenerii, colegii sau prietenii apropiați.

În plan profesional, ideile Gemenilor pot fi subestimate, proiectele încetinindu-și ritmul, iar tranzacțiile și documentele importante pot întâmpina întârzieri sau probleme neașteptate. Astrele recomandă prudență sporită în negocieri și amânarea deciziilor importante în prima jumătate a lunii.

Pești

Pentru Pești, august 2025 se anunță o lună dificilă din punct de vedere emoțional. Aspectele tensionate formate între Venus și Neptun pot aduce dezamăgiri în dragoste, iar relațiile existente riscă să fie puse la încercare. Secretele sau trădările pot ieși la iveală, iar unele legături sentimentale se pot destrăma definitiv.

Profesional, nativii se pot simți neînțeleși și subapreciați, iar lipsa de concentrare și confuzia mentală pot conduce la greșeli sau decizii neinspirate. Este recomandat să se bazeze pe intuiție și să evite să se lase influențați de promisiunile celor din jur.

