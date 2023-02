Cele 3 echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă la America Express. Lupta este aprigă, în ediția din 22 februarie 2023

Sunt momente tensionate în ediția de miercuri, 22 februarie 2023. Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, la „America Express”. Lupta va fi aprigă, pentru că două dintre cele trei echipe se vor califica pentru următoarea etapă, și anume Columbia! Iată detaliile mai jos, în articol.

În această seară rulează la Antena 1, la „America Express”, ediția 24. Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, miercuri, 22 februarie 2023. Două echipe au intrat, automat, la această cursă, pentru că au ajuns pe ultimele locuri la Irina Fodor, iar cea de-a treia cursă a fost aleasă prin votul concurenților, la careu.

Voturile care au avut loc la „America Express”, în această ediție, s-au lăsat cu emoții mari și, mai mult decât atât, pare că s-au scindat și „alianțe”. Misiunile nu sunt deloc ușoare, iar concurenții trebuie să le facă rapid, pentru a-și asigura locurile pentru următoarea etapă, și anume Columbia. În seara aceasta, una dintre cele trei echipe care se află în cursa pentru ultima șansă va pleca acasă.

Ordinea în care au ajuns echipele la Irina Fodor este următoarea: frații Gabril (locul 1), Puya și Melinda (locul 2), Nelu Cortea și Cătălin Bordea (locul 3), Bie și mama ei, Mikey (locul 4), Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta (locul 5), Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru (locul 6).

Ce reacții au avut Cătălin Bordea și Nelu Cortea?

Având în vedere clasamentul, cele două echipe aflate pe ultimele locuri au intrat, automat, la cursa pentru ultima șansă. Însă, li s-a mai alăturat încă o echipă, și anume cea formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea, în urma voturilor concurenților. Echipa lor a fost votată de frații Gavril, Puya și Melinda, Bie și Mikey.

„De ce? Înțeleg, e un concurs, dar noi am vorbit o treabă, am stabilit că avem o înțelegere. Am vorbit că nu ne votăm până nu mai avem ce face. M-a dezamăgit. Nimeni nu a văzut-o venind. Bălanca s-a supărat mai tare decât atunci când am votat-o pe ea”, au reacționat cei doi.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – „America Express”