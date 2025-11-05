Acasă » Știri » Cele 3 zodii care au mereu inima frântă! Au parte de durere și dezamăgiri

Cele 3 zodii care au mereu inima frântă! Au parte de durere și dezamăgiri

05/11/2025
Cele 3 zodii care au mereu inima frântă! Au parte de durere și dezamăgiri
Zodiile dezamăgite în dragoste/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Unii nativi nu se pot bucura de o dragoste ca în filme. Deși ei trăiesc iubirea la intensitate maximă, au un suflet sensibil care îi împing să se apropie de persoane nevindecate, crezând că le vor putea ajuta. Astfel, ajung să aibă parte de durere și dezamăgiri. Află, în articol, care sunt cele trei zodii cu inima mereu frântă!

Cele trei zodii care ajung să sufere meu din dragoste sunt Rac, Balanță și Pești. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale se îndrăgostesc repede și iubesc intens, dar atrag parteneri care nu le împărtășesc sentimentele.

Cum ajung cele 3 zodii să fie dezamăgite în dragoste

Racul este iubitor și este atent să ofere partenerului de lângă multă grijă. Totuși, din dorința aprinsă de a proteja persoana de care este îndrăgostit, vrea să o ajute în procesul de vindecare. În acest fel, de cele mai multe ori, ajunge să fie dezamăgit.

Cei mai mulți oameni profită de bunătatea excesivă a Racului, iar el se trezește în suferință. Totuși, acești nativi nu își pierd niciodată speranța. În ciuda dezamăgirilor, continuă să creadă că vor găsi persoana potrivită.

Balanța caută mereu armonie și frumusețe în cuplu. Nativii născuți sub acest semn zodiacal sunt romantici visători, însă tocmai această atitudine de a atinge idealul îi împiedică să observe semnele de alarmă ale partenerilor.

Din dorința de avea relația perfectă, Balanța încearcă din răsputeri să aducă schimbare în viața persoanei de lângă ea. Atunci când nu reușește să ajungă în punctul în care își dorește, ea ajunge să aibă inima frântă.

Peștii trăiesc într-o permanentă poveste de dragoste imaginară, lăsându-se atrași de oamenii fragili. Acești nativi își doresc să aibă rolul de „salvatori”, așa că se dedică în totalitate persoanelor de lângă ei.

În cele din urmă, Peștii ajung să fie loviți de realitatea crudă pentru că toți partenerii pot fi capabili de această profunzime. Totuși, la fel ca Racii, nici ei nu se dau bătuți, sperând că va ieși soarele și pe strada lor.

 

