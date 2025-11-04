Acasă » Știri » Singurele zodii care au noroc în noiembrie 2025. Astrele sunt de partea lor în sezonul Scorpionului

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 08:59
Zodiile norocoase ale lunii noiembrie

Vești bune pentru unii nativi! Astrele sunt de partea lor în sezonul Scorpionului. Așadar, voi avea parte de multe bucurii atât pe plan personal, cât și profesional. Află, în articol, care sunt singurele zodii norocoase în noiembrie 2025!

Sezonul Scorpionului a început în data de 22 octombrie, când Soarele și-a făcut intrarea anuală în acest semn zodiacal, și se va încheia pe 21 noiembrie. Astrologii au transmis că, în această perioadă, patru zodii vor fi binecuvântate de Univers – Racul, Scorpionul, Peștii și Gemenii. Astrele le-au pregătit bucurii neașteptate și oportunități pe care le așteaptă de foarte mult timp.

Previziunile pentru cele 4 zodii norocoase în noiembrie 2025

Racul va fi mai concentrat pe muncă, iar astrele îl încurajează să privească atent către noi oportunități. Este un an norocos pentru acești nativi, Jupiter fiind în semnul lor. Mai mult decât atât, luna noiembrie este momentul perfect să se reunească, după mult timp, cu prietenii și familia acasă.

Venus în Balanță tranzitează a patra casă a casei și familiei. Așadar, Racii fiind profund conectați cu acest aspect, se vor bucura de clipe minunate alături de cei dragi. Totodată, nu trebuie să rateze ieșirile restaurante, baruri, cluburi sau orice loc de divertisment.

Scorpionul se numără și el printre zodiile favorizate, mai ales că este chiar sezonul său. În noiembrie, Marte părăsește Scorpionul pentru Săgetător în noiembrie și intră în a doua casă a banilor. Așadar, este momentul perfect ca acești nativi să se bucure de câștiguri financiare extraordinare.

De asemenea, norocosul Jupiter în Rac tranzitează casa a noua a viziunii asupra lumii, ceea ce înseamnă că Scorpionul se va concentra pe educație și călătorii. Acești nativi trebuie să își asculte instinctul și să se bucure de ceea ce le oferă Universul în luna noiembrie.

Peștii se bucură și ei de oportunități fantastice. În această perioadă, vor întâlni persoane importante și vor lega noi prietenii. Norocul este de partea lor în ceea ce privește acest aspect pentru că Jupiter se află în casa a cincea a iubirii și a prieteniilor.

Nativii născuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de reușite și pe plan profesional. În data de 20 noiembrie, Luna Nouă va fi în casa a zecea a carierei, ceea ce înseamnă că urmează un sezon remarcabil pentru Pești.

Luna noiembrie 2025 va aduce bucurii și pentru Gemeni. Ei vor fi favorizați în acest sezon, atunci când toate planetele Scorpionului cad în casa a șasea a muncii și sănătății. Se vor concentra pe îmbunătățirea sănătății și se vor simți mult mai bine.

De asemenea, Gemenii vor reuși să elibereze orice negativitate din viața lor, care i-a ținut pe loc până acum, datorită Lunii Pline din Taur din data de 5 noiembrie. Astrologii au transmis că va fi un sezon al Scorpionului profitabil pentru acești nativi.

