Cele 3 ZODII care vor fi răvășite de Luna Plină în Taur. Viața li se zguduie din 6 noiembrie 2025

Ieri, pe 5 noiembrie 2025, a avut loc Luna Plină în Taur, cunoscută și sub denumirea de „Beaver Moon”. Aceasta fost cea de-a doua Super Lună a anului, mai mare și mai luminoasă decât cea precedentă. Astrologul Kyle Thomas a mărturisit că fenomenele acestea au tendința să amplifice emoțiile, să stimuleze comportamente impulsive și să aducă evenimente cu impact puternic emoțional.

Fiind în Taur, semn guvernat de Venus, această Lună Plină a adus în prim-plan valorile personale, bunurile materiale și resursele financiare. De asemenea, astrologul a menționat că „această perioadă ne oferă șansa să trăim momentul și să savurăm viața”. Energia astrală a fost însă una mixtă: Venus a format pătrate cu Jupiter și Pluto, ceea ce favorizează distracția și apropierea de persoanele dragi, dar a putut, în același timp, să declanșeze stări de gelozie, obsesie sau conflicte de putere.

Cele 3 zodii care vor fi răvășite de Luna Plină în Taur

De asemenea, astrologii au avertizat că această Super Lună va continua să-și facă simțită influența și în perioada următoare. Trei zodii vor fi profund răvășite de energia Lunii Pline în Taur, iar viața lor se va zgudui începând din 6 noiembrie 2025.

Berbec

Universul le va testa răbdarea nativilor din Berbec, mai ales în plan financiar. Vor avea parte de schimbări legate de bani și carieră în următoarea perioadă. Aceste schimbări pot aduce atât beneficii, cât și cheltuieli neașteptate. Va fi o perioadă în care aceste semne zodiacale pot primi o mărire de salariu sau o ofertă profesională nouă. Aceștia trebuie să fie atenți la modul în care își gestionează finanțele. Prudența și organizarea vor reprezenta cheia succesului în următoarele zile.

Taur

Pentru Tauri, această Lună Plină reprezintă una dintre cele mai semnificative perioade ale anului. Energia astrală va aduce evenimente deosebite și transformări radicale de destin. Aceste schimbări pot modifica total cursul vieții. Urmează o perioadă potrivită pentru a lăsa trecutul în urmă și pentru a face loc unor noi începuturi. În plan amoros, relațiile vor căpăta o importanță majoră, iar tot ceea ce nu mai aduce fericire și echilibru va trebui înlocuit.

Balanță

Pentru acești nativi, Luna Plină aduce schimbări pe toate planurile. În următoarea perioadă, aceste semne zodiacale vor avea oportunități neașteptate și parteneriate puternice. Banii par să apară pe bandă rulantă, iar aceștia vor depăși, în sfârșit, perioada grea din ultimele luni. Balanțele pot primi vești neașteptate despre bani, o colaborare sau o moștenire. Pe plan amoros, relațiile devin mult mai intense și echilibrate.

