Cele 3 zodii ghinioniste în 2026. Nativii care vor avea parte de evenimente nefericite

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 11:09
Zodiile care vor avea ghinion în anul 2026. Sursă: freepik

Nu toate zodiile vor începe cu dreptul anul 2026. Acest an este denumit în astrologia chineză „Anul Calului de Foc” și vine cu vibrații puternice și imprevizibile. Acest lucru poate accelera transformările și îi poate împinge pe nativi către alegeri pripite, iar unele zodii ar putea să facă greșeli care să le coste. 

Cu toate că majoritatea zodiilor intră cu dreptul în noul an, există și câteva cărora norocul nu le va surâde din prima. Pentru a reuși să depășească aceste probleme, acești nativi vor fi nevoiți să depună eforturi. Le sunt recomandate evitarea deciziilor pripite, calmul și ordinea, pentru că energia este una imprevizibilă care îi împinge către greșeli rapide pe care le vor regreta după. Află în rândurile de mai jos dacă te numeri printre cei ghinioniști și ce trebuie să faci.

Cele trei zodii care vor avea un an cu ghinion

Berbec 

Berbecii vor simți un val de impulsivitate și o energie intensă din partea Focului. Alegerile lor vor fi influențate de această energie. Acești nativi s-ar putea trezi în mijlocul unor situații tensionate sau conflicte la locul de muncă, iar proiectele pe care le pun în practică s-ar putea să fie date peste cap. 

Gemeni 

Gemenii vor avea parte de momente în care nu înțeleg ce se întâmplă în jurul lor și situații neclare. Această energie se va resimți atât în viața personală, cât și în cea profesională. 

Pentru a reuși să depășească aceste momente, acești nativi trebuie să comunice transparent și să nu ia decizii impulsive. 

Fecioară 

Fecioarele vor avea un nivel ridicat de presiune și oboseală în anul 2026 din cauza unui program zilnic mult prea încărcat, dar și din cauza dorinței lor de a ține totul sub control. 

