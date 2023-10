Cele 5 întrebări-capcană din cauza cărora poți pica examenul auto în România. Ce trebuie să răspunzi, de fapt

Mulți dintre adolescenții din România așteaptă cu sufletul la gură să împlinească vârsta de 18 ani pentru a da examenul de permis auto. Au de trecut o probă teoretică și una practică. Sigur, asta după ce termină școala de șoferi, unde învață să conducă un autoturism. Nu puțini sunt cei care n-apucă să ia primul examen, pentru că sunt unele întrebări care îi încurcă. Noi îți prezentăm cinci dintre ele, care pot fi o capcană la proba teoretică. Ce trebuie să răspunzi pentru a nu pica examenul auto?

Tinerii care vor să ia permisul auto au de trecut două probe mari și grele: cea teoretică și cea practică. Întâi de toate, cei care au împlinit 18 ani și vor carnetul de conducere atunci trebuie să răspundă corect la un chestionar auto. Mulți cad în plasa unor întrebări capcană și pică examenul. Noi îți prezentăm 5 întrebări care te pot pune în dificultate. Nici nu ți-ar fi trecut prin gând că din cauza lor poți rata șansa de a lua permisul auto din prima.

CITEȘTE ȘI: SCHIMBARE IMPORTANTĂ ÎN CODUL RUTIER. TREI LUNI FĂRĂ PERMIS PENTRU ACEASTĂ GREȘEALĂ DIN MOMENTUL PUBLICĂRII LEGII

Testarea teoretică pentru obținerea permisului auto categoria B conține 16 de întrebări. Fiecare are câte trei variante de răspuns. Sunt 1.176 de întrebări, printre care și cele de mecanică sau prim ajutor. Dintre acestea, la proba teoretică pică 26 de întrebări. Acestea pot avea unul, două sau toate răspunsurile corecte. Chestionarul auto trebuie finalizat în cel mult 30 de minute. Pentru promova examenul auto și pentru a susține traseul, atunci trebuie să răspunzi corect la cel puțin 22 de întrebări. Sigur că, sunt și întrebări capcane, fie prin felul în care sunt formulate, fie prin faptul că au una, două sau chiar trei variante corecte de răspuns.

CITEȘTE ȘI: ȘOFERII DIN ROMÂNIA AU INTRAT ÎN ALERTĂ DUPĂ CE S-A AFLAT DE INTENȚIA MINISTERULUI DE INTERNE PRIVIND MODIFICAREA LEGII

Cele 5 întrebări-capcană din cauza cărora poți pica examenul auto în România

1. Staționarea este interzisă:

A. pe sectoare de drum unde este interzisă depășirea prin indicator;

B. pe partea carosabilă a drumurilor naționale;

C. în zona de acțiune a indicatorului „Circulație în ambele sensuri”.

2. Când este interzisă întoarcerea?

A. în curbe;

B. pe drumurile fără ieșire;

C. pe drumurile cu sens unic.

3. În care dintre situaţii este permisă depăşirea?

A. în intersecţia semnalizată cu indicatoare de prioritate.

B. în intersecţia dirijată prin semnale luminoase.

C. în intersecţia dirijată prin semnale ale poliţistului.

4. În care dintre situaţii consumul de carburant al unui motor creşte?

A. atunci când motorul nu atinge temperatura de funcţionare.

B. atunci când fumul de eşapament este de culoare neagră.

C. atunci când motorul funcţionează cu întreruperi.

5. Viteza se va reduce obligatoriu si vehiculul va fi oprit:

A. atunci când, circulând pe un drum cu o bandă de circulație pe sensul de mers, deplasarea înainte este obturată de un obstacol sau de prezența altor participanți la trafic, iar din sens opus circulă alte vehicule;

B. la semnalul polițistului de frontieră;

C. atunci când barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborâre sau de ridicare.

Răspunsurile corecte la întrebările de mai sus sunt următoarele:

1. A

2. C

3. A, B și C

4. A, B şi C

5. A, B și C